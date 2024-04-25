Пивоваров на концерте сломал нос своей поклоннице: девушка счастлива, украинцы возмущены. Фото и видео

Во время концерта известного украинского певца Артема Пивоварова в столичном Дворце спорта произошел необычный инцидент. Артист, по просьбе фанатов, бросил в толпу свои барабанные палочки.

Впрочем, "сувенир" случайно прилетел в лицо одной из зрительниц. В результате палочка сломала девушке нос. Об этом стало известно из Instagram-страницы Пивоварова.

После окончания выступления исполнитель позвал поклонницу за кулисы, чтобы попросить прощения. Девушка сделала фото с певцом, добавив, что оно "того стоило".

Она рассказала, что пробиралась к сестре сквозь толпу и не смотрела по сторонам. В этот момент зрительница и получила травму.

"Все отлично, очень благодарим Артема за уделенное время, за нос не переживайте, заживет и придем на следующий концерт", – написала фанатка под постом звезды. Она добавила, что не забрала отлетевшую от лица палочку, ведь "побежала лечить нос".

В комментариях пользователи сети пожелали девушке быстрого выздоровления. Кто-то отметил: "Надо было не фотку делать, а в качестве прощения – билет на следующий концерт. Хотя она уже вряд ли придет". Пивоваров ответил, что так и сделал, а зрительница обещала вернуться.

Были и те, кто осудил действия знаменитости:

"Это не смешно. Можно оставить человека без глаза, или, если прилетит в висок, вообще невзначай убить. На Западе уже подали бы в суд и отсудили деньги".

"Вторая палочка прилетела около нас, мы в шоке, опасно, потому что там и дети были!"

"Простите, но ведь это могло и в глаза прилететь. При входе охранники просят выбрасывать крышки от бутылок воды, по причине, что кто-то кого-то травмировал на концерте, бросив крышечку. А тут палочку, ну камон".

"Он очень эмоциональный парень, я надеюсь, что он осознает свой поступок, ну нельзя кидать в публику вещи. Это повезло, что только нос"

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