'Я могу легально выезжать за границу': бывший актер 'Женского Квартала' раскрыл, как путешествует по миру во время полномасштабной войны

Украинский актер и бывший участник "Женского Квартала" Владимир Шумко раскрыл, как ему удается пересекать границу и путешествовать по миру во время великой войны. Дело в том, что юморист имеет третью группу инвалидности, поскольку не видит на левый глаз.

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Об этом шоумен рассказал в интервью на YouTube-канале Славы Демина. 37-летний артист признался: поскольку может легально выезжать из Украины, ему удается часто встречаться с родителями и друзьями, живущими за границей.

"У меня инвалидность с детства. На всю жизнь. Я бы сейчас хотел встретить тех людей, которые меня булили в школе, потому что теперь из-за этого глаза я могу легально выезжать за границу. Я навещал родителей, виделся с друзьями. У меня инвалидность третьей группы. Должна была быть второй, но мне когда-то сказали, что для этого нужно было дать "на лапу", – поделился юморист.

Как отметил Владимир Шумко, во взрослом возрасте он смог принять то, что не может видеть на левый глаз, так что относится к своей особенности значительно легче. Кстати, по словам актера, благодаря тому, что из-за инвалидности он имеет возможность свободно выезжать за границу, ему удалось пережить одну из лучших поездок.

Сначала экс-участник "Женского Квартала" должен был отправиться в Германию, чтобы провести Новый год с мамой и поддержать ее перед операцией. Однако в один момент мать Шумко попросила его не приезжать, ведь плохо себя чувствовала и не хотела создавать плохую атмосферу. Тогда юморист думал, что проведет праздник дома с любимой, но все сложилось по-другому.

"Жена говорит: "У меня с детства была мечта – поехать в Лапландию к Санта Клаусу. Давай поедем". Это было очень неожиданно. Я позвонил другу, который живет в Финляндии 12 лет, и говорю, что мы собираемся к нему праздновать Новый год, а потом летим в Лапландию. А мы не виделись с того момента, как он переехал. Мы так хорошо провели время. Мы видели Санту. Все так круто. Это одно из того, что было лучшим в моей жизни", – рассказал юморист.

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