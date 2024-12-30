'Он не переплывал Тису': актриса Любава Грешнова удивила причиной, почему ее муж не возвращается в Украину

Актриса Любава Грешнова, которая в течение многих лет жила в Москве, однако после начала полномасштабного вторжения разорвала все связи с РФ и публично говорит о кровавой войне на Родине, рассекретила, почему ее муж Михаил Пшеничный не возвращается в Украину. Как отметила знаменитость, вся ее семья проживает в Польше, а любимый занимается там продвижением украинской культуры.

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Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале Славы Демина. Звезда отметила, что хотя ее избранник находится за пределами Родины, он не нарушал закон, чтобы пересечь границу.

"Муж мой в Польше. В Украину он не приезжает, потому что у него не было нужды и предложений. Там у него есть работа, потому что он занимается продвижением украиноязычного спектакля и культуры", - пояснила актриса.

По словам Любавы Грешновой, с момента начала великой войны Пшеничный ни разу не возвращался на Родину. Однако на вопрос ведущего: "Боится ли он ТЦК?" звезда однозначно ответила, что никакого страха у ее избранника нет: "Он не переплывал Тису, не нарушал закон. Он живет абсолютно отрытую и честную жизнь".

Актриса добавила: по ее мнению, очень скоро их семья может снова воссоединиться в Украине. По ее словам, этого не произошло раньше, поскольку они с мужем акцентировали внимание на популяризации украинского за пределами нашей страны.

"Мы пробиваем язык и культуру. Например, в Израиле нам очень долго говорили, что к нам никто не придет. Но у нас были полные залы, просто аншлаги в шести городах. Это впервые украиноязычный спектакль был сыгран на сцене Израиля", – поделилась Любава Грешнова.

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