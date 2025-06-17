'Я хочу жить'. Омаргалиева удивила, что жена Усика сказала ей после рождения четвертого ребенка

Украинская певица Алена Омаргалиева рассказала, какое признание сделала ей жена объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика – Екатерина – после рождения четвертой наследницы Марии. По словам артистки, избранница боксера хочет жить хорошую жизнь и не лишать себе веселых моментов.

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Исполнительница отметила, что абсолютно поддерживает такую позицию подруги, поскольку знает, как сильно она помогает военнослужащим и вообще людям, которые в этом нуждаются. Об этом знаменитость рассказала в интервью для проекта "Тур зірками".

"Дело в том, что у Кати четверо детей. Очень много она рожала в этой жизни. И после того, как у нее родилась Мария, она мне сказала: "Алена, я хочу отмечать, как-то жить, праздновать". Как человека я ее абсолютно понимаю и поддерживаю, тем более зная, сколько всего она делает. Строит больницы, они делают очень много для военных, ну то есть там большая помощь. Она очень за все переживает. Если, не дай Бог, у кого-то произошла трагедия, она сама находит номер, звонит маме или семье и помогает максимально всем", – поделилась певица.

Стоит отметить, что о таком откровении Екатерины Усик Алена Омаргалиева решила рассказать после того, как журналистка поинтересовалась, как она относится к шумным гуляниям во время войны. 15 мая жене боксера исполнилось 37 лет, в честь чего она организовала масштабную вечеринку. Среди гостей, кроме Омаргалиевой, было много других звезд отечественного шоу-бизнеса, таких как Виталий Козловский, Monatik и Маша Ефросинина.

Кадрами с мероприятия Екатерина Усик делилась в своих соцсетях, чем вызвала неоднозначную реакцию пользователей. Некоторые подписчики любимой спортсмена положительно отнеслись к гулянию, однако нашлись и те, кого это возмутило.

"Люди всегда разделяются на тех, кто к этому нормально относится, и тех – кто нет. И у нас, музыкантов, бывают хейтеры, кому-то что-то не нравится. Ну что ж, будем жить дальше", – высказалась Омаргалиева.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что жена Усика назвала причину, почему их сыновья-подростки живут в Испании, а дочери остались в Украине.

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