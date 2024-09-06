Взыскают 7 земельных участков, дом и даже права на музыку: Минюст анонсировал новые санкции против Повалий

Против пропутинской певицы Таисии Повалий, которая называет войну в Украине "освобождением", готовят новые санкции. Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о взыскании имущества, которым прямо или косвенно владеет предательница.

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Речь идет не только о недвижимости, но даже о правах на музыку. Соответствующее заявление было сделано на сайте Минюста.

В министрерстве отметили, что Повалий до сих пор является народной артисткой Украины, но проживает в Москве и известна своими провоенными взглядами.

В связи с враждебной позицией исполнительницы, с нее планируют взыскать 7 земельных участков, жилой дом и домовладение. Также в собственности Повалий есть 2 автомобиля, устройства отстрела патронов (4 единицы) и имущественные права на музыку, слова к произведению. Упоминаются 8 песен.

Сделать это планируется на основании Закона Украины "О санкциях". Кстати, недавно Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о лишении государственных наград предателей Украины. Теперь государство сможет лишить таких пропагандистов, как Таисия Повалий и Ани Лорак звания народных артисток.

Напомним, получившая гражданство РФ певица-уроженка Киевщины Таисия Повалий назвала геноцид украинцев и полномасштабную войну "спасением таких, как она".

Кроме этого, она пела на украинском "Рідна мати моя" в Кремле 9 мая 2022 года и цинично это оправдала.

Как писал OBOZ.UA, Повалий заявила, что террористическое полномасштабное вторжение РФ в Украину стало для нее "спасением". По словам исполнительницы, она приехала в Москву 24 февраля 2022 на съемки шоу. Такое "совпадение" с началом полномасштабной войны она назвала "Божьим провидением".

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