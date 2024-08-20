Таисию Повалий, Ани Лорак и других предателей Украины могут лишить государственных наград: что известно

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №11410 о лишении государственных наград предателей Украины. Теперь государство сможет лишить таких пропагандистов, как Таисия Повалий и Ани Лорак звания народных артисток.

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Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Согласно опубликованному изображению, решение собрало 341 голосов "за".

Законопроект имеет за цель изменить ряд законов, в частности дать возможность лишать предателей-путинистов государственных наград. Предполагается, что дела скандальных лиц будут рассматриваться судом или СНБО. Под прицелом находятся люди, осужденные за тяжкие или особо тяжкие преступления или преступления против основ нацбезопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как российский актер-путинист Евгений Шишов, ушедший на войну из-за ненависти к Украине, погиб в боях на Курщине. Подробности – в нашем материале.

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