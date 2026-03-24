'Вы пожалеете, что сюда зашли'. Елка зарегистрировалась в 'запрещенной' соцсети и стала мишенью для украинцев: как она им ответила

Певица Елка (Елизавета Иванцив), которая после начала полномасштабной войны не осудила вооруженную агрессию России и лишь недавно получила гражданство РФ, зарегистрировалась в популярной для украинцев соцсети Threads, принадлежащей компании Meta. Ее появление на платформе вызвало волну критики со стороны пользователей, которые массово оставили под ее сообщениями резкие комментарии, напоминая о государственной измене.

В первой своей публикации артистка обратилась к подписчикам с шутливым тоном: "Скучали по моему искрометному чувству юмора? Рассказывайте, как это у вас тут работает". Впрочем вместо ожидаемой поддержки она получила десятки негативных реакций.

Пользователи из Украины задали прямые вопросы о полномасштабном вторжении России и роли самой певицы в публичном пространстве после 2022 года. Часть комментаторов вспоминала ее предыдущие высказывания, в частности период, когда она отказывалась от карьеры в РФ, и сравнивала их с нынешним отсутствием четкой позиции.

"Что по войне, которую Россия начала против твоей Родины? Есть что сказать?"

"Лиза, помнишь, как мы в Одессе пили в баре на Екатерининской, и ты клялась, что никогда в жизни не будешь жить в России, и что все рашистское тебе чуждо? И Путин – х**ло, и все такое. Всего каких-то 15 лет прошло и смотри, как ты переобулась!"

"Ялина, будешь завтра в Борисполе в 7.22, или сцыкотно?"

"Спасибо за ваши донаты на русориз, мадам Йолка! Вместе к победе!"

"Как же это мило! Утвердительная певица создала враждебный тред с помощью VPN в надежде найти здесь своих фанатов"

"О, предательница. Мне от тебя аж во Вроцлаве замерзло".

"Вы пожалеете, что вообще сюда зашли. Здесь таких, как вы, не любят".

"Предательниц в послевоенной Франции брили наголо на главных улицах при всем народе".

"Лиза, а разве Ваша новая власть не запрещает вам заходить во враждебную соцсеть?"

Впоследствии Елка объяснила, что решение зарегистрироваться в Threads было инициативой ее пиар-команды. "SMM-щики в меня палкой тыкали, чтобы я наконец зашла в эту удивительную соцсеть. Я по той с птичкой (Twitter) очень скучаю, если честно. Я там была, без лишней скромности, хороша", – написала она.

После волны негатива артистка опубликовала еще одно сообщение, в котором прокомментировала хейт, который на нее свалился. "Мой первый день в Threads: мы тебя обожаем, гори ты в аду. В общем, ничего нового. Не проклинаю вас в ответ, если у вас в ленте милый песик или котик", – написала запроданка.

Отметим, еще в марте 2022 года деятельность компании Meta, куда входит Threads, Facebook, Instagram, WhatsUp и другие, была запрещена на территории России – суд признал ее "экстремистской организацией". После этого доступ к этим соцсетям в РФ был заблокирован, однако пользователи продолжают пользоваться ими через VPN.

