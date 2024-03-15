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Вупи Голдберг о последних выступлениях Трампа: это не он, а искусственный интеллект

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
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Вупи Голдберг о последних выступлениях Трампа: это не он, а искусственный интеллект

Американская актриса Вупи Голдберг выдвинула теорию по поводу недавних выступлений лидера республиканцев и бывшего президента США Дональда Трампа. Звезда считает, что они были созданы благодаря искусственному интеллекту.

Голдберг отметила, что внешность политика выглядит ненатурально. Она считает, что Трамп обратился к технологии ИИ, пишет Decider.

Вупи Голдберг о последних выступлениях Трампа: это не он, а искусственный интеллект

"Я должна сказать это перед тем, как мы продолжим: я не верю, что это на самом деле Трамп, – призналась актриса. – Я думаю, что многие политики применяют искусственный интеллект. Это только мое мнение".

Вупи Голдберг о последних выступлениях Трампа: это не он, а искусственный интеллект

Хотя комментарии Голдберг могут показаться безосновательными, на самом деле она не совсем ошибается. Буквально несколько дней назад Associated Press сообщило, что фотографии Трампа с поклонниками афро-американцами были созданы с помощью искусственного интеллекта.

Вупи Голдберг о последних выступлениях Трампа: это не он, а искусственный интеллект

AP сообщило, что изображения "не были связаны с кампанией Трампа", хотя издание отметило, что они были обнародованы в то время, когда Трамп пытался выиграть голосование среди населения, преимущественно предпочитающих президента Джо Байдена.

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