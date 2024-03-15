Вупи Голдберг о последних выступлениях Трампа: это не он, а искусственный интеллект

Американская актриса Вупи Голдберг выдвинула теорию по поводу недавних выступлений лидера республиканцев и бывшего президента США Дональда Трампа. Звезда считает, что они были созданы благодаря искусственному интеллекту.

Голдберг отметила, что внешность политика выглядит ненатурально. Она считает, что Трамп обратился к технологии ИИ, пишет Decider.

"Я должна сказать это перед тем, как мы продолжим: я не верю, что это на самом деле Трамп, – призналась актриса. – Я думаю, что многие политики применяют искусственный интеллект. Это только мое мнение".

Хотя комментарии Голдберг могут показаться безосновательными, на самом деле она не совсем ошибается. Буквально несколько дней назад Associated Press сообщило, что фотографии Трампа с поклонниками афро-американцами были созданы с помощью искусственного интеллекта.

AP сообщило, что изображения "не были связаны с кампанией Трампа", хотя издание отметило, что они были обнародованы в то время, когда Трамп пытался выиграть голосование среди населения, преимущественно предпочитающих президента Джо Байдена.

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