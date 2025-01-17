'Всегда был за Украину': Олег Скрипка показал архивное фото с Дэвидом Линчем, которого знал лично

Украинский музыкант Олег Скрипка поделился с подписчиками архивным фото с американским режиссером Дэвидом Линчем, который отошел в засветы 16 января. Оказалось, что 60-летний артист был лично знаком с деятелем искусства, поэтому его смерть стала для вокалиста группы "Вопли Видоплясова" сложной потерей.

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Редкую фотографию исполнитель обнародовал на своей странице в Instagram. Кроме того, он отметил, что создатель культового сериала "Твин Пикс" всегда поддерживал нашу Родину.

На обнародованном фото можно увидеть, что звезды позировали на камеру в стильных темных костюмах, которые соединили со светлыми рубашками. Дэвид Линч дополнил образ ярко-желтым галстуком, а Олег Скрипка предпочел ожерелье и крестик.

"С необычайной грустью узнал о смерти Дэвида Линча, художника, кинорежиссера, музыканта и актера. Но эта потеря для меня личная. Я был знаком с Дэвидом. Познакомились мы с ним на почве трансцендентальной медитации. Дэвид – незаурядная личность, духовный человек, художник и проводник. Всегда был на стороне сил добра и поддерживал Украину. Светлая память, тебе Дэвид. Навсегда останешься в наших сердцах и памяти", – написал музыкант.

Напомним, жизнь легендарного режиссера Дэвида Линча оборвалась 16 января. Трагическое известие сообщили родственники деятеля культуры, однако пока решили не раскрывать причину его смерти.

Известно лишь, что в течение длительного времени звезда страдал сложной патологией легких, из-за которой ему не хватало кислорода даже на небольшие прогулки. В 2020 году врачи диагностировали ему эмфизему легких, которая, по словам режиссера, возникла из-за того, что он курил на протяжении всей жизни.

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