Скончался оскароносный режиссер и сценарист фильмов 'Дюна' и 'Твин Пикс'. Фото

В четверг, 16 января, в возрасте 78 лет, скончался американский режиссер и музыкант Дэвид Линч. О смерти всемирно известного художника, создателя знаковых сериалов Твин Пикс и Мухолланд Драйв рассказала семья Линча.

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Трагическое известие родные режиссера сообщили на его странице в Facebook. После этого у wikipedia появилась дата смерти Дэвида Линча.

"С глубоким сожалением мы, его семья, сообщаем о смерти человека и художника Дэвида Линча. Мы были бы благодарны, если бы нам позволили побыть самим. Теперь, когда его больше нет с нами, в мире образовалась большая дыра. Но, как он сам сказал бы: "След за пончиком, а не за дыркой"", - написали родственники режиссера в сообщении.

Каких-либо подробностей о смерти режиссера родные не обнародовали.

Однако известно, что в прошлом году Дэвиду Линчу диагностировали эмфизему легких. Об этом рассказал сам режиссер. Он отметил, что из-за этого заболевания больше не сможет выходить из дома.

Болезнь появилась из-за курения на протяжении всей жизни. Огромный риск для жизни Линча составила возможность заболеть коронавирусом. Именно поэтому режиссер должен был избегать прогулок и контакта с окружающей средой. Однако, стало ли это заболевание причиной его смерти, пока неизвестно.

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