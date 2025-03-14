Ссорились на публике: Потапа и Каменских впервые за многие месяцы заметили вместе. Фото

В течение длительного времени сетью ходят слухи, что певица Настя Каменских и рэпер Потап развелись, ведь долгое время они жили в разных странах и не делились общим контентом. Однако недавно пару все же заметили в компании друг друга во время прогулки по улицам Майами, США.

Видео дня

Об этом сообщил блоггер-сплетник Богдан Беспалов в своем Telegram-канале. Интернет-деятель обнародовал фотографию со знаменитостями и, ссылаясь на информацию инсайдера, заметил: супруги общались между собой на повышенных тонах.

"Украинские Бонни и Клайд были вчера замечены в Майами за горячей ссорой. Котята (так блогер называет своих информаторов) стали свидетелями повышенного тона. Обсуждали "отношения", – написал Беспалов.

Следует отметить, что предположения о разводе Потапа с Настей Каменских появились еще в 2023 году. Тогда сетью ходили слухи, что продюсер вроде бы изменил певице с близким ей человеком, поэтому она не смогла простить мужу такой поступок. Однако пара опровергала все вкиды о разводе, и со временем сплетни затихли.

Однако в 2024-м году информация о разрыве знаменитостей снова получила огласку. Дело в том, что перед тем, как пару заметили вместе за границей, Настя Каменских в течение нескольких месяцев жила в Украине. В своих социальных сетях артистка делилась с подписчиками контентом, где показывала свою повседневную жизнь.

В это время Потап активно продолжал строить карьеру в Европе. Продюсер заявил, что сейчас пытается развивать свой новый проект Славик Балаган, поэтому живет на пять стран: Испанию, Украину, Великобританию, Флориду и ОАЭ. Кроме того, артист организовывает разнообразные музыкальные туры, а не берет в них с собой Каменских якобы из-за того, что они давно перестали существовать как дуэт.

Однако и на этот раз звезды отрицают какие-либо предположения о разводе. Более того, в интервью российскому "журналисту" Юрию Дудю Потап заявлял: несмотря на расстояние и то, что супруги не появляются вместе на публике, после 24 февраля 2022 года их любовь не дала трещину, а стала лишь сильнее. Рэпер даже заявил, что хочет, чтобы у него из Каменских родилось четверо детей.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Каменских обратилась к Потапу, который стал Славиком Балаганом, и высказалась о его европейской карьере.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!