Все скрываются в тени: как выглядят дети Джулии Робертс и почему о них почти ничего неизвестно. Фото

Голливудская актриса и звезда "Ешь, молись, люби" и "Одиннадцать друзей Оушена" Джулия Робертс избегает каких-либо деталей относительно личной жизни, не причастной к ее карьере. Именно поэтому о ее троих детях и муже – Дэнни Модере – почти ничего неизвестно. Все их потомки, кроме 19-летней дочери Хейзел Модер, периодически появляющейся на публике, скрываются в тени.

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Джулия Робертс всегда ставила семью на первое место, даже когда ее карьера начала стремительно расти. Кроме дочери Хейзел супруги воспитывают ее брата-близнеца 19-летнего Финеаса и 17-летнего Генри, а в соцсетях Робертс фотографии ее детей почти не встретить.

"Жизнь, которую я построила со своим мужем. Жизнь, которую мы построили с нашими детьми. И это лучше всего – возвращаться домой в конце дня с триумфом к ним", – рассказывала Робертс в разговоре с CBS Sunday Morning.

За все почти 20 лет своего материнства актрисе удалось сохранить личную жизнь в тайне. То же касается ее детей, которые не имеют официальных страниц в соцсетях и ничего личного не сообщают в целом. Лишь изредка можно встретить семейные фото в Instagram мужа знаменитости. Однако в последний раз фото с близкими Дэнни Модер публиковал еще в 2021 году.

"Мы пытаемся защитить наших детей. Мы просто хотим иметь нашу семейную жизнь, а не вмешиваться в нее", – сказала звезда еще в 2013 году в интервью USA Today.

Только в прошлом году в ноябре Джулия Робертс на 19-й день рождения близнецов поделилась общим с ними фото. Однако снимок был архивным – еще со времен, когда Хейзел и Финеас были младенцами.

"Это нужно отпраздновать, и я знаю, что Instagram – это место, где люди любят делиться радостными вещами. Я очень люблю их, и я действительно случайно наткнулась на эту милую фотографию. Это позволяет мне поделиться чем-то как их гордой маме, не нарушая их частной жизни", – объясняла она изданию Extra.

Звездные супруги также создали милые традиции в своей семье. Одной из них стало почти полное отсутствие пользования телефонами дома, особенно во время приема пищи.

"Поэтому у нас были простые правила: у нас была зарядная станция, куда все ставили свои телефоны, когда приходили домой. За столом, конечно, никаких телефонов, – говорила звезда. – Я думаю о семье, которая собирается вместе в конце дня, и вам действительно есть о чем поговорить за ужином, потому что вы не выходили на связь в течение дня сотни раз".

Ранее OBOZ.UA писал, что хореограф Илона Гвоздева рассказала о смелой традиции в семье, которую обожают ее дети. Более того, это работа над дисциплиной.

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