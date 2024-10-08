Илона Гвоздева рассказала о смелой семейной традиции, от которой в восторге ее дети: целый день отвечаем 'да'

Танцор и хореограф Илона Гвоздева вместе с мужем Иваном Хомячуком создали семейную традицию, которая должна дисциплинировать собственных детей: дочь Валерию и сына Доминика. Семья решила выделить один день в месяц, в который должна выполнять все их прихоти.

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Как рассказала хореограф в интервью "ЖВЛ", чего-то супердорогого еще никто не просил. Дети только предложили сходить в какое-то заведение поесть мороженого. Более того, от этой традиции малыши в восторге.

Она признается, сначала было страшно прибегать к такому эксперименту, но результат оказался для нее с мужем оптимальным. Ведь родители проводят целый день с детьми, а те, в свою очередь, не требуют "звезд с неба".

"Мы сначала с мужем немного пугались этой игры. Раз в месяц (играем. – Ред.), потому что пока больше не удается. Раз в месяц у нас есть день, когда мы детям говорим "да" на все. Никто острова на Мальдивах не просил! Они попросили нас повести в кафе поесть мороженого и просто провести с ними целый день", – говорит Илона Гвоздева.

Она сообщила, что эта традиция рассчитана на два дня. В первый – дети выполняют просьбы родителей, во второй – вся семья "отрывается по полной".

"У этой игры две стороны: сначала они нам говорят "да" на все, что мы попросим, а на следующий день родители и дети говорят на все "да". В этот день мой ребенок выполняет все", – признается танцор.

Ранее OBOZ.UA писал, что Илона Гвоздева заболела ветрянкой во время отдыха и показала фото. Она объяснила, что в настоящее время ее тело и мозг нуждаются в покое и самоанализе.

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