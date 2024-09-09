Все без исключения разговаривали на русском: Валентина Хамайко назвала двух человек, украинизировавших модельный бизнес в 2000-х

Украинская телеведущая Валентина Хамайко, с 14 лет занимавшаяся модельным бизнесом, рассказала о том, как в индустрии относились к украинскому языку в начале 2000-х. По словам знаменитости, ее воспитывали в любви к соловьиной, поэтому она приняла для себя твердое решение придерживаться языковых принципов.

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Об этом Хамайко рассказала в интервью Алине Доротюк. Она отметила, что тогда среди модельного окружения царил русский. "И когда ты даже где-то делал какие-то попытки, или ты с мамой говорил, на тебя все всегда так смотрели, будто: "Откуда ты приперлась?" Но своеобразную поддержку и опору я испытала тогда, когда появились Ирина Данилевская и Владимир Нечипорук ", – поделилась ведущая об основателях Ukrainian Fashion Week.

"Они общались на украинском", – добавляет Хамайко, называя их взгляды своей тогдашней "внутренней опорой". "Тем более, что фамилия Нечипорук для меня достаточно родная, – рассказала интересный факт гостя. – Это девичья фамилия моей бабушки. И поэтому они мне всегда были очень родными и очень особенными людьми. И я им обязана тем, что дальше я начала и в модельном агентстве больше общаться на украинском, оставаясь сама собой, не переходя на русский".

О важности языка Хамайко говорила и дальше – в 2001-м она стала лучшей моделью года в Украине и выиграла приз "Черная жемчужина": "И уже о языке, на "Черной жемчужине" я говорила по-украински. То есть они мне дали вот такую опору. Я всегда знала, что моя семья, которую я уже буду создавать, она будет украиноязычной".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Валентина Хамайко и бизнесмен Андрей Онистрат официально зарегистрировали свой брак после 18 лет совместной жизни. Несмотря на то, что у супругов уже было четверо детей, влюбленные были помолвлены, однако не спешили со свадьбой. Подробности – в нашем материале.

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