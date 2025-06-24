'Врачи говорили, что чудо'. Самая известная модель почтенного возраста Украины призналась, как во время войны преодолела перелом позвоночника и кому

Светлана Гасс, самая успешная в Украине модель почтенного возраста, впервые рассказала, как столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем во время большой войны. Женщина попала в больницу из-за отравления, пережила критическое состояние с компрессионным переломом позвоночника и комой.

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В интервью OBOZ.UA топ-модель поделилась непростой историей. По ее словам, врачи предполагали, что она ходить не будет.

Светлана Гасс говорит, что в начале большой войны столкнулась с тяжелым испытанием: "Все произошло внезапно. Я попала в больницу с отравлением – было сильное обезвоживание, критическое состояние. К сожалению, во время оказания реанимационной помощи произошел компрессионный перелом позвоночника – серьезно повредился в двух местах. Некоторое время я находилась в коме. Потом почти три месяца по больницам, постоянные попытки восстановиться, однако ничего не помогало. Вес упал до 46 килограммов. Но врачам удалось привести меня в чувство, хотя было очень тяжело".

"Полтора месяца лежала дома – была угроза, что не поднимусь, – продолжает Светлана, – Мне в лицо говорили, что в моем возрасте восстановление – почти чудо. Но чудо произошло, потому что не сдалась. Совсем не было сил, но держал внутренний стержень. Впервые, когда смогла доползти до балкона, вышла на свежий воздух – принять солнечные ванны – и увидела, как люди спокойно ходят. В тот момент подумала: "Боже, они даже не представляют, как им повезло – иметь возможность ходить". Понимаете? Когда мы здоровы, это настоящее счастье. Я через многое прошла в жизни. И возраст – не помеха, когда ты спортсменка. Наверное, именно спорт меня и вытащил. Постепенно начала вставать, заниматься йогой – ко мне приходила подруга-тренер".

"На костылях выходила гулять с собакой, – продолжает Светлана, – Мой Макси, когда вернулась из больницы, всю ночь лежал возле меня, боясь пошевелиться – так соскучился. А когда вы выходили вместе на улицу – старался держаться подальше от меня, чтобы ненароком не задеть. Я ничего не писала в то время в соцсетях. Даже друзьям и родным особо не рассказывала - не люблю жаловаться. Считаю, что с возрастом мы не должны перекладывать свою жизнь на плечи детей. Важно самим сохранять здоровье – это и есть наша поддержка для детей. Но дочь все-таки настояла и приехала, с собакой помогали девочки с работы, продукты заказывала доставкой - вырулила. Шаг за шагом вернулась к тренировкам и привычному ритму жизни".

Полное интервью со Светланой Гасс читайте на OBOZ.UA здесь.

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