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"Врачи говорили, что чудо". Самая известная модель почтенного возраста Украины призналась, как во время войны преодолела перелом позвоночника и кому

Оксана Гейдор
Шоу Oboz
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'Врачи говорили, что чудо'. Самая известная модель почтенного возраста Украины призналась, как во время войны преодолела перелом позвоночника и кому

Светлана Гасс, самая успешная в Украине модель почтенного возраста, впервые рассказала, как столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем во время большой войны. Женщина попала в больницу из-за отравления, пережила критическое состояние с компрессионным переломом позвоночника и комой.

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В интервью OBOZ.UA топ-модель поделилась непростой историей. По ее словам, врачи предполагали, что она ходить не будет.

"Врачи говорили, что чудо". Самая известная модель почтенного возраста Украины призналась, как во время войны преодолела перелом позвоночника и кому

Светлана Гасс говорит, что в начале большой войны столкнулась с тяжелым испытанием: "Все произошло внезапно. Я попала в больницу с отравлением – было сильное обезвоживание, критическое состояние. К сожалению, во время оказания реанимационной помощи произошел компрессионный перелом позвоночника – серьезно повредился в двух местах. Некоторое время я находилась в коме. Потом почти три месяца по больницам, постоянные попытки восстановиться, однако ничего не помогало. Вес упал до 46 килограммов. Но врачам удалось привести меня в чувство, хотя было очень тяжело".

"Врачи говорили, что чудо". Самая известная модель почтенного возраста Украины призналась, как во время войны преодолела перелом позвоночника и кому

"Полтора месяца лежала дома – была угроза, что не поднимусь, – продолжает Светлана, – Мне в лицо говорили, что в моем возрасте восстановление – почти чудо. Но чудо произошло, потому что не сдалась. Совсем не было сил, но держал внутренний стержень. Впервые, когда смогла доползти до балкона, вышла на свежий воздух – принять солнечные ванны – и увидела, как люди спокойно ходят. В тот момент подумала: "Боже, они даже не представляют, как им повезло – иметь возможность ходить". Понимаете? Когда мы здоровы, это настоящее счастье. Я через многое прошла в жизни. И возраст – не помеха, когда ты спортсменка. Наверное, именно спорт меня и вытащил. Постепенно начала вставать, заниматься йогой – ко мне приходила подруга-тренер".

"На костылях выходила гулять с собакой, – продолжает Светлана, – Мой Макси, когда вернулась из больницы, всю ночь лежал возле меня, боясь пошевелиться – так соскучился. А когда вы выходили вместе на улицу – старался держаться подальше от меня, чтобы ненароком не задеть. Я ничего не писала в то время в соцсетях. Даже друзьям и родным особо не рассказывала - не люблю жаловаться. Считаю, что с возрастом мы не должны перекладывать свою жизнь на плечи детей. Важно самим сохранять здоровье – это и есть наша поддержка для детей. Но дочь все-таки настояла и приехала, с собакой помогали девочки с работы, продукты заказывала доставкой - вырулила. Шаг за шагом вернулась к тренировкам и привычному ритму жизни".

Полное интервью со Светланой Гасс читайте на OBOZ.UA здесь.

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