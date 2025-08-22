'Я сидел рядом и держал его': Олег Филимонов раскрыл причину смерти 15-летнего внука и вспомнил, как едва не потерял сознание в тот день

Украинский юморист Олег Филимонов раскрыл подробности того ужасного дня, когда потерял своего 15-летнего внука Эвана Григора. Парень отошел в мир иной во время игры в баскетбол, а причиной трагедии стала острая сердечная кардиомиопатия – заболевание, при развитии которого страдает миокард.

Как заметил одесский шоумен, до этого его внук не имел никаких проблем со здоровьем и не жаловался на плохое самочувствие. О семейной трагедии он рассказал в интервью Славе Демину.

"Произошла острая сердечная кардиомиопатия. Он упал и умер. Можно сказать, что это инфаркт. До этого он не страдал. Он же в мореходном училище учился, там комиссия медицинская. Его бабушка водила к кардиологам, обследование он прошел", – поделился артист.

На момент трагедии Олег Филимонов был рядом с Эваном Григором. Он вспомнил, что в тот роковой день чувствовал себя ужасно и едва не потерял сознание. Юмористу очень сложно смириться с потерей внука, однако он пытается быть сильным.

"Я сидел рядом с ним. Ждал службы, которые должны приехать: похоронные, полиция. Я сидел рядом и держал его за ногу. Это было ужасно. Приехала скорая медицинская помощь, мне сделали какие-то уколы. Наверное, надо быть сильным. Я не знаю, как справился с этим. Мне было очень плохо, физически плохо. Мне не хватало кислорода, чувствовал, что сейчас упаду в обморок", – рассказал шоумен.

По словам Олега Филимонова, он довольно часто ходит на кладбище к внуку. Юморист разговаривает с Эваном Григором и не стесняется заплакать на людях.

Напомним, что жизнь 15-летнего юноши оборвалась 30 мая 2021 года. О трагедии сообщил Олег Филимонов в своих соцсетях. Он написал, что сердце Эвана Григора остановилось около семи вечера. Врачи пытались реанимировать парня в течение 45 минут, однако, к сожалению, вернуть его к жизни не удалось.

Олег Филимонов – заслуженный артист Украины, юморист и ведущий программ "Джентльмен-шоу", "Камера смеха" и "Филимонов и компания". Он родился в Николаеве, а с самого детства учился в музыкальной школе. Шоумен работал в ресторанах, где играл на гитаре, позже на саксофоне, а со временем на клавишных инструментах. Высшее образование Филимонов получил в Одесском национальном университете имени И. И. Мечникова, где позже работал в течение 20 лет. В 2020-м он баллотировался в мэры Одессы от партии "Слуга народа".

