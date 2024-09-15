Впервые за 3 года: король Чарльз III официально поздравил принца Гарри с днем рождения. Фото

В отношениях королевской семьи и принца-изгнанника Гарри тронулся лед. Впервые за последние 3 года король Чарльз III поздравил своего сына с днем рождения официально в соцсетях монаршей семьи. И хотя сообщение было лаконичным, но уже многое может означать про связи принца Гарри с отцом.

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К поздравлению король Чарльз III прикрепил счастливое фото сына. Неизвестно, либо действительно отношения между монархом и принцем улучшились, либо праздничное сообщение опубликовали только потому, что Гарри празднует юбилей – 40-летие.

"Поздравляем герцога Сассекского с 40-летием!" – коротко написали члены королевской семьи и добавили к сообщению эмодзи тортика со свечами.

Стоит отметить, что подобный стиль поздравлений привычен для британской монаршей семьи и не считается немногословным. Идентичные праздничные подписи красуются также на странице принца и принцессы Уэльских Уильяма и Кейт.

Как пишет Daily Express со ссылкой на собственные источники, Чарльз III также намерен лично связаться с принцем Гарри и поздравить его с юбилеем. Такой жест может указывать на то, что отношения короля и его младшего сына перестают быть настолько напряженными, как это было после того, как герцог отрекся от монаршей семьи, переехал в США и рассказал о секретах Букингемского дворца в своих мемуарах "Запасной".

Последний раз королевская семья поздравляла герцога Сассекского еще во времена, когда была жива королева Елизавета II. Ее последнее послание внуку было опубликовано на 37-летие принца Гарри, то есть в 2021 году.

Кстати, на официальной странице брата принца Гарри – принца Уильяма – все еще нет поздравительного сообщения и, вероятно, может не появиться. Принц Уэльский уже несколько лет держит обиду на младшего брата и часто отказывался с ним встречаться даже во время редких поездок герцога Сассекского в Великобританию.

Обновление. Принц и принцесса Уэльские перерепостили к себе в InstaStories публикацию Чарльза III и написали от себя поздравления: "Поздравляем с 40-летием герцога Сассекского".

Свой день рождения принц Гарри планирует отпраздновать в семейном кругу дома в Монтесито, Калифорния, США. Позже он должен встретиться с близкими друзьями со всего мира, пишет People.

Ранее OBOZ.UA писал, что в конце августа враждующие принцы-братья Уильям и Гарри впервые за долгое время увиделись при трагических обстоятельствах. По их поведению видно, что они еще не готовы налаживать отношения.

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