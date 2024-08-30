Враждующие принцы Уильям и Гарри встретились при трагических обстоятельствах, но хотели это скрыть: очевидцы рассказали, как вели себя братья

Принцы Уильям и Гарри встретились на похоронах своего дяди лорда Феллоуза 28 августа. Впервые за долгий период времени братья оказались в одной комнате на фоне их горькой вражды, продолжающейся до сих пор.

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Источники, близкие к Гарри, сообщали, что он пропустит панихиду в Снеттишеме, Норфолк, ссылаясь на свои соображения по безопасности в Великобритании. Но принц тайно вырвался из Лос-Анджелеса, чтобы присутствовать на службе, пишет Daily Mail. Несмотря на надежду на улучшение отношений, очевидцы сказали, что враждующие братья "держались на расстоянии", не разговаривали друг с другом и "сидели в глубине церкви Святой Марии отдельно после того, как прибыли".

Умерший в прошлом месяце лорд Феллоуз был женат на леди Джейн Спенсер, сестре матери Гарри и Уильяма Дианы, а также занимал должность личного секретаря покойной королевы. Масло в огонь добавила новость о новом тираже биографической книги герцога Сассекского "Запасной". Сразу после выхода мемуаров принца Гарри на полки книжных магазинов между членами королевской семьи возникло разногласие, ведь младший сын короля Чарльза обвинил своего брата Уильяма в перетягивании одеяла.

В последние 12 месяцев поднимался вопрос о том, будет ли Гарри обновлять издание в мягкой обложке новой главой – в свете диагноза рака своего отца и продолжающегося семейного напряжения. Но тот факт, что он решил не прибавлять новых откровений, некоторые могут расценить как попытку сгладить семейные разногласия. В последний раз родственников видели на коронации Чарльза больше года назад. Однако они сидели по отдельности и не были сфотографированы вместе. До этого они в последний раз Уильям и Гарри встречались на похоронах покойной королевы Елизаветы в 2022 году.

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