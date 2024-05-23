'Возраст – это только цифра'. Как менялась звезда 'Династии' Джоан Коллинз, которой исполнился 91 год

Британская актриса Джоан Коллинз 23 мая отмечает свой 91-й год рождения. Звезда сыграла немало ролей в фильмах и сериалах, но наибольшую славу, наверное, получила с ролью Алексис в сериале "Династия" в 1981 году.

"Возраст – это только цифра", – всегда говорит Коллинз и не заостряет внимание на том, сколько ей лет, ведь как на экране, так и в жизни Джоан всегда одевается и выглядит стильно. Сегодня OBOZ.UA собрал для вас образы актрисы за все времена, от молодости до сегодняшнего дня.

Джоан Коллинз родилась в Лондоне и изучала классический театр в RADA, прежде чем попасть на британскую киностудию Rank Organisation. Внимание американской студии 20th Century Fox актриса привлекла с помощью роли египетской принцессы в Земле фараонов. Студия заключила семилетний контракт с молодой Джоан. Вдруг она оказалась в большой роли, сыграв вместе с Бэттом Дэвисом в фильме "Королева-дива" и сыграла роль Мэрилин Монро в фильме "Девушка на качелях из красного бархата".

Но именно в 80-х годах Джоан нашла роль, которая определит ее в глазах общественности. "Династия" – глянцевая американская мыльная опера, боровшаяся с конкурентом "шоу Даллас".

Джоан сыграла роль Алексис Кэррингтон – злобной бывшей жены нефтяного магната. Алексис носила самую экстремальную моду 80-х – юбки-карандаши, убийственные каблуки, гигантские подплечники, серьги размером со спутниковые антенны – все это увенчано пышной прической и румянами, видимыми из космоса. Это перевернуло шоу и стало одним из самых популярных сериалов десятилетия.

Алексис задала тон остальной карьере Джоан на сцене, телевидении и в кино.

После завершения "Династии" Джоан Коллинз снималась менее активно и предпочитала выступать в театре и писать автобиографии. Но несколько фильмов в эти годы все же есть в ее фильмографии.

Актриса очень любит красивую одежду, которая подчеркивает ее прекрасную фигуру. И всегда с радостью позирует для фотографов на разных мероприятиях.

В отличие от других звезд, которые воспринимают себя очень серьезно, Джоан дожила до своего 10-го десятилетия, посмеявшись над собой. "Возраст абсолютно не имеет значения, если, конечно, вы не являетесь бутылкой вина", – говорит актриса.

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