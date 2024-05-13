День матери. Меган Маркл вышла в люди в желтом платье со скрытым смыслом

Герцогиня Сассекская вышла на публику в желтом платье во время приема, знаменовавшего завершение королевского визита в Нигерию. Во время посещения Дома губернатора штата в Лагосе 12 мая, в День матери, Меган Маркл сияла в яркой одежде без рукавов.

Об этом сообщает Harper's Bazaar. Желтое шелковое платье – это тот самый ансамбль, который супруга Гарри одевала в 2020 году на первый день рождения своего сына принца Арчи, а также в 2021 году, когда она объявила о своей второй беременности.

Чтобы завершить свой сентиментальный образ, герцогиня добавила пару кожаных босоножек, а также серьги с дисками, золотое ожерелье-воротник и кучу браслетов, которые сопровождали ее луки на протяжении всей поездки.

Мероприятие организовал начальник штаба обороны Нигерии, пригласивший супругов посетить страну, а также губернатор Лагоса. По прибытии Меган получила в подарок от супруги губернатора зеленую шаль с бело-желтыми полосками.

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