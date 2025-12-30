'Вот вам и неделя отдыха в Буковеле'. Болезнь перечеркнула планы Леси Никитюк накануне Нового года

Телеведущая Леся Никитюк сообщила о проблемах со здоровьем накануне новогодних праздников. После поездки в Карпаты она была вынуждена изменить планы и начать лечение из-за ухудшения самочувствия.

Видео дня

Об этом ведущая рассказала в своих InstaStories, опубликовав видео из автомобиля, где находилась вместе с отцом. На кадрах Никитюк говорила охрипшим голосом и призналась, что едет в аптеку.

"Я здесь, папа здесь. Едем в аптеку. До полного выздоровления осталось, я думаю, два дня", – сказала телеведущая.

Впоследствии Никитюк сообщила, что сдала необходимые анализы для установления диагноза и самого вируса.

"Сдала анализы, слюну и тесты", – написала она в следующей сториз, не уточняя деталей относительно своего состояния.

Ведущая после недели отдыха в Карпатах вынуждена снова взять паузу, но на этот раз – для полного восстановления после болезни.

"Вот вам и неделя отдыха в Буковеле", – лаконично подытожила Никитюк.

