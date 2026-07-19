Должны иметь все: без какого документа украинцы не смогут продать свои дома
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Каждый владелец дома в Украине обязан иметь его технический паспорт. Это документ, который фиксирует реальные характеристики недвижимости и является обязательным для проведения любых юридических действий с жильем. А потому, к примеру, продать дом без него будет невозможно.
Об этом сообщили в юридическки-землеустроительной компании "Земельный фонд Украины". Там отметили:
- Технический паспорт только описывает объект и определяет его составляющие для дальнейших юридических действий.
- Т.е., он не удостоверяет право собственности на дом.
"Технический паспорт – это один из основных и обязательных документов для регистрации и перехода права собственности. Технический паспорт на дом нужен для фиксации фактических технических характеристик объекта (площадь, этажность, материалы) по результатам инвентаризации", – говорится в сообщении.
Когда использование технического паспорта на дом является обязательным
В частности, подчеркивается, технический паспорт на дом используется при государственной регистрации права и приватизации. А также:
- заключении договоров купли-продажи, дарения;
- реконструкции, капитальном ремонте, перепланировке;
- изменении целевого назначения объекта.
Кроме того, этот документ понадобиться при оформлении наследования. А также:
- разделении или выделении доли с объекта недвижимости;
- рассмотрении судебных споров по объектам недвижимого имущества.
Как должен выглядеть документ
Особое внимание, отмечается, следует обращать на внешний вид документа. Как рассказали специалисты, технический паспорт должен быть:
- прошнурован;
- пронумерован.
Кроме того, он должен быть скреплен рядом подписей – с указанием серии и номера квалификационного сертификата на право выполнения работ по технической инвентаризации объектов недвижимости. В частности:
- руководителя предприятия, проводившего инвентаризацию;
- исполнителя работ;
- контролера.
Сама же техническая инвентаризация, отмечается, – это комплекс работ по измерению объекта недвижимости. А кроме того, определению его:
- состава;
- фактической площади;
- объема;
- технического состояния;
- и/или изменений таких характеристик за определенный период времени с изготовлением соответствующих документов.
Проводят же ее в ряде случаев – прежде всего, перед принятием в эксплуатацию законченных строительством объектов. А кроме того:
- перед государственной регистрацией права собственности на объект незавершенного строительства;
- в случае разделения, объединения или выделения части из объекта недвижимого имущества;
- в случаях, предусмотренных переходными положениями Закона;
- из судебного решения;
- в других случаях – по желанию заказчика или собственника.
При этом подчеркивается: для госрегистрации специального права собственности на недостроенный или будущий объект недвижимости техническая инвентаризация не требуется. Т.е., сама регистрация проводится без предварительного данной процедуры.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина переживает острую проблему устаревшего жилищного фонда. По оценкам, сейчас в стране около 30 тыс. "хрущевок", многие из которых начали строить в 1957 году – и значительное количество их находится в аварийном состоянии. Одним же из решений вопроса является снос этих сооружений. Однако, уверяют во власти, даже при реализации такого сценария принудительного отселения жильцов не будет.
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