Должны иметь все: без какого документа украинцы не смогут продать свои дома

Каждый владелец дома в Украине обязан иметь его технический паспорт. Это документ, который фиксирует реальные характеристики недвижимости и является обязательным для проведения любых юридических действий с жильем. А потому, к примеру, продать дом без него будет невозможно.

Видео дня

Об этом сообщили в юридическки-землеустроительной компании "Земельный фонд Украины". Там отметили:

Технический паспорт только описывает объект и определяет его составляющие для дальнейших юридических действий.

Т.е., он не удостоверяет право собственности на дом.

"Технический паспорт – это один из основных и обязательных документов для регистрации и перехода права собственности. Технический паспорт на дом нужен для фиксации фактических технических характеристик объекта (площадь, этажность, материалы) по результатам инвентаризации", – говорится в сообщении.

Когда использование технического паспорта на дом является обязательным

В частности, подчеркивается, технический паспорт на дом используется при государственной регистрации права и приватизации. А также:

заключении договоров купли-продажи, дарения;

реконструкции, капитальном ремонте, перепланировке;

изменении целевого назначения объекта.

Кроме того, этот документ понадобиться при оформлении наследования. А также:

разделении или выделении доли с объекта недвижимости;

рассмотрении судебных споров по объектам недвижимого имущества.

Как должен выглядеть документ

Особое внимание, отмечается, следует обращать на внешний вид документа. Как рассказали специалисты, технический паспорт должен быть:

прошнурован;

пронумерован.

Кроме того, он должен быть скреплен рядом подписей – с указанием серии и номера квалификационного сертификата на право выполнения работ по технической инвентаризации объектов недвижимости. В частности:

руководителя предприятия, проводившего инвентаризацию;

исполнителя работ;

контролера.

Сама же техническая инвентаризация, отмечается, – это комплекс работ по измерению объекта недвижимости. А кроме того, определению его:

состава;

фактической площади;

объема;

технического состояния;

и/или изменений таких характеристик за определенный период времени с изготовлением соответствующих документов.

Проводят же ее в ряде случаев – прежде всего, перед принятием в эксплуатацию законченных строительством объектов. А кроме того:

перед государственной регистрацией права собственности на объект незавершенного строительства;

в случае разделения, объединения или выделения части из объекта недвижимого имущества;

в случаях, предусмотренных переходными положениями Закона;

из судебного решения;

в других случаях – по желанию заказчика или собственника.

При этом подчеркивается: для госрегистрации специального права собственности на недостроенный или будущий объект недвижимости техническая инвентаризация не требуется. Т.е., сама регистрация проводится без предварительного данной процедуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина переживает острую проблему устаревшего жилищного фонда. По оценкам, сейчас в стране около 30 тыс. "хрущевок", многие из которых начали строить в 1957 году – и значительное количество их находится в аварийном состоянии. Одним же из решений вопроса является снос этих сооружений. Однако, уверяют во власти, даже при реализации такого сценария принудительного отселения жильцов не будет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!