'Волчицы' Винника набросились на Макса Бородина и Славу Демина: еще одно днище

Поклонницы Олега Винника набросились с резкой критикой на украинского певца Макса Бородина и ведущего Славу Демина, которые недавно обсуждали творчество беглого певца. "Волчиц" возмутило, что песни артиста, который живет в Германии после начала полномасштабной войны, назвали "неискренними".

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Глава фан-клуба Винника Валерия Барон в Facebook высказала все, что думает о Бородине, который считает творчество своего коллеги поверхностным. Также она прокомментировала работу Демина, в чьих интервью часто упоминается имя Винника.

Валерия Барон отметила, что певцы незнакомы между собой, а автору "Волчицы" безразлично мнение Бородина.

"И как становится понятным, Макс совсем не знаком с творчеством Олега Винника. Потому что только этим можно оправдать слова о неискренности и поверхности творческого наследия Олега, – добавила она. – Не слышала ни одной песни Макса (а после его слов отпало желание их найти и послушать). Поэтому о его творчестве ни одного слова не будет. Только вопрос. Макс, на основании какого материала вы делаете свои заявления? Вы слышали "Передчуття", "Нецілована", "Мої люди", "Сльози на землі", "Перлина Україна", "Надкусили місяць зорі", "Не питай у неба", "Як ти там", "Зрада", "Мати каже правду", "Мої батьки"... Перечень далеко неисчерпаем. Так может послушаете и тогда еще раз придете к Славе Демину и измените свои формулировки".

Отдельно глава фан-клуба прошлась и по Демину, заявив, что его эфиры превратились в еще одну "площадку для освещения сплетен и надуманных скандалов" о Виннике. Барон считает, что это произошло после того, как артист отказался давать интервью. Она призвала Бородина прослушать песни, которые перечислила, и сделать объективные выводы. Барон уверена, что композиции Винника не оставят его равнодушным.

"Ну и напоследок, прежде чем вообще обсуждать кого-то, нужно изучать матчасть. У Олега Винника колоссальный многолетний опыт работы на европейской сцене в жанре мюзикла. Вы хоть что-то об этом знаете, слышали хоть одну арию в его исполнении, видели как его не отпускала со сцены публика? Вы видели стадионы и залы с десятками тысяч людей, которые дарили ему овации? – подчеркнула поклонница. – Пройдите такой путь (но собственный), создайте столько, сколько создал Олег, а потом и поговорим. И не обсуждайте тех, кому нравится творчество Олега Винника. Заслужите, создайте собственную аудиторию и с ней общайтесь".

Другие "Волчицы" не остались в стороне после публикации Валерией Барон гневного поста, полностью с ней согласившись:

"Всегда говорила и буду повторять, что все такое, что несется лавиной на Олега Винника и воняет, нужно сразу перекрывать. Из творчества Макса Бородина слышала всего две песни".

"Когда музыка Винника – "низкий" жанр, то зачем о ней вообще говорить? Может скорее обоим, Демину и дебютанту Максу мечтается подобная аудитория, которую долголетним трудом, зарабатывал и заслужил себе Олег Винник".

"Люди, обращаюсь к тем, кто читает всех этих "известных певцов одной песни" и верит! Не будьте "стадом"! Вас же просто используют, еще и насмехаются при этом".

Напомним, что ранее Бородин резко раскритиковал творчество Винника. Артист заявил, что не хотел бы, чтобы его слушали "волчицы", поскольку считает песни певца поверхностными и неискренними.

Ранее OBOZ.UA писал, что Макс Бородин уже пожалел из-за критики в адрес Винника. Он объяснил, почему назвал его творчество "низким жанром" и чем это обернулось для артиста.

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