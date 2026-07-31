Вокальная дуэль двух легенд: JAMALA и группа СКАЙ взорвали сеть неожиданным рок-хитом

Легенды украинской сцены – певица JAMALA и группа СКАЙ – выпустили совместную композицию "Божевільні". В основу эмоционального рок-поп-хита легла история о людях, которые не перестают жить даже тогда, когда жизнь каждый день подвергает их испытаниям на прочность.

Видео дня

В музыкальной работе, которая уже доступна на платформе YouTube, звезды объединили фирменное зажигательное звучание коллектива СКАЙ и многогранный вокал JAMALA. Благодаря этому удалось создать насыщенный микс рок-эстетики и чувственного соула.

Что интересно, для JAMALA сотрудничество с группой СКАЙ стало первой полноценной рок-коллаборацией. Как рассказала победительница Евровидения-2016, когда она услышала демо-версию трека "Божевільні", сразу сказала себе: "О, вау. Какая классная песня", и без лишних сомнений согласилась ее исполнить.

"Мне кажется, получилось очень сильно. Ну и, в конце концов, эта песня – о нас. Особенно сейчас, когда на нас смотрит весь мир и думает: "Как они все это выносят во время войны?". Наверное, мы немного сумасшедшие. Но это то самое "сумасшествие" в лучшем смысле слова – оно движет нами несмотря ни на что. Несмотря ни на что, чтобы не просто выживать, а жить. Жить этой жизнью – даже посреди войны", – поделилась артистка.

А вот для фронтмена коллектива СКАЙ Олега Собчука эта музыкальная работа стала продолжением темы, которая сопровождает творчество группы на протяжении многих лет, – силы человека не сдаваться.

Божевільні" родилась из желания жить, а не просто выживать. Объединив взрывную рок-энергию СКАЙ и неповторимый голос JAMALA, мы создали композицию о свободе, несокрушимости и людях, которые продолжают двигаться вперед вопреки всему. Это песня о том "безумии", которое дает нам силы не останавливаться. Пусть эта энергия передается каждому, кто ее услышит", – отметил артист.

Не менее интересным стал и клип на хит "Божевільні". В видеоработе, режиссером и оператором которой выступил Александр Швец, JAMALA и группа СКАЙ разыгрывают музыкальный батл в формате call and response, где каждая следующая реплика звучит как вызов, а ответы продолжают диалог двух голосов, которые создают мощную историю. Своеобразное противостояние артисты воплощали и во время записи композиции, отвечая друг другу каждой новой строкой.

Трек "Божевільні" через несколько часов после релиза успел завасть в душу слушателям:

"Я знаю, что это будет у меня на повторе в ближайшие дни".

"Браво, молодцы. Драйвово, энергично, а голос JAMALA придает этой композиции силу и энергию".

"Драйвово! Замечательная коллаборация от любимых исполнителей".

"Вау. Это просто безумный заряд энергии. Дуэт получился просто великолепным! Песня – просто взрыв. Я в восторге!".

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Джамала представила новый альбом "Рух мій".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!