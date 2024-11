Воин ВСУ, который на бандуре играет Nothing Else Matters, покорил музыкантов Metallica: легендарная группа показала видео миллионам фанатов

Украинский военный Тарас Столяр покорил сердца участников культовой группы Metallica, которая с начала полномасштабной войны поддерживает наше государство. Он исполнил их песню Nothing Else Matters на бандуре и стал звездой соцсетей группы.

Видео с его выполнением Metallica опубликовал на 12-миллионную аудиторию в Instagram. Более того, участники подробно рассказали о воине с Украины.

Тарас Столяр является одним из членов "Культурного десанта" во главе с Колей Сергой. Мужчина раньше работал в составе электронной группы ONUKA, но теперь служит разведчиком в 112-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны.

"Недавно мы узнали о "Культурном десанте", культурном подразделении Вооруженных сил Украины, от нашего Джеймса Гэтфилда. В состав "Культурного десанта" входят семь артистов мирового уровня, которые до войны были профессиональными музыкантами, а сейчас являются действующими солдатами. Группа только что завершила 170 концертов благотворительного тура Соединенными Штатами. На відео Тарас Столяр (заслуженный артист Украины, разведчик 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны) играет Nothing Else Matters на 62-струнной бандуре, традиционном украинском народном инструменте, он возвращается в Украину. После завершения этого тура он возвращается в Украину, на фронт", – сообщила группа.

Как мы отмечали, Metallica с начала полномасштабной войны России поддерживал и помогал нашему народу. Так, летом 2022 года группа собрала миллион долларов в помощь Украине. Денежные средства передали организации World Central Kitchen. Это благотворительный проект, который занимается питанием людей, пострадавших от стихийного бедствия, но в то время занимался помощью Украины.

"Вот так! Мы рады сообщить, что благодаря #MetallicaFamily наш благотворительный фонд All Within My Hands достиг своей цели 1 000 000 долларов! 4 апреля мы начали двухмесячную кампанию по сбору средств для WCKitchen и их инициативе #ChefsForUkraine и не смогли бы этого сделать без всех вас!" – сообщали участники Metallica.

В прошлом году солист Джеймс Гэтфилд посещал госпиталь с ранеными украинскими военными в США. Он пришел поддержать двух военных, проходивших реабилитацию.

Ранее OBOZ.UA писал, что Джеймс Гэтфилд всерьез занялся своей кинокарьерой. На экраны выйдет фильм, в котором он впервые сыграет полноценную второстепенную роль.

