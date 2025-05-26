Военный ВСУ Виталий Козловский впервые объяснил, как вернулся с фронта домой и какие обязательства теперь имеет перед бригадой

Певец Виталий Козловский, который в 2023 году мобилизовался в Национальную гвардию Украины, а со временем был переведен в ряды ВСУ, впервые раскрыл, как смог вернуться домой с фронта. По словам знаменитости, это произошло благодаря командирам, которые отправили его заниматься сборами и закрывать все потребности бригады.

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Об этом артист рассказал в интервью Маричке Падалко. Он признался: очень счастлив, что весной 2024 года попал на службу в 22-ю отдельную механизированную бригаду, ведь там встретил людей, с которыми сейчас делает много полезных дел.

"Сейчас мы с моим побратимом занимаемся патронатной службой и сборами для нашей бригады. Мы помогаем семьям погибших воинов, и пропавших без вести. Каждой женщине с детьми сегодня необходима помощь. Например, к 1 сентября прошлого года мы собрали для более 500 семей рюкзачки со всеми необходимыми вещами. У каждого какая-то своя потребность домашнего характера. Кому-то установить бойлер, кому-то что-то поремонтировать, кого-то полечить. То есть мы занимаемся сейчас такими вещами", – рассказал исполнитель.

Виталий Козловский признался, что долгое время сильно обесценивал свою профессиональную деятельность и думал, что сможет быть действительно полезным только тогда, когда возьмет автомат в руки. Однако когда артист проходил службу на Донбассе и Сумщине, воочию увидел огромное количество потребностей наших защитников. Тогда он осознал, что не сможет повлиять на ситуацию, будучи солдатом, а вот благодаря музыке точно поможет.

"Поэтому я очень благодарен всем командирам, всем тем обстоятельствам, которые сегодня привели меня к тому, что я могу наконец заниматься своим делом, которое помогает мне в это время иметь какую-то внутреннюю сатисфакцию моей души и потребностей. Того, в чем нуждаются мои собратья и бригады, к которым я был причастен. Можно сказать, что я своими командирами был отправлен заниматься сборами, закрывать потребности. Мы постоянно на связи", – рассказал знаменитость.

По словам Виталия Козловского, недавно он встречался со своим командиром, который передал ему обломок ракеты С-300 с надписью: "Спасибо тебе, побратим, за службу и за такую отчаянную помощь". Певец признался, что для него это настоящая честь и самая большая награда в жизни.

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