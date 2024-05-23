Променяла миллионера на миллиардера. Что известно о бойфренде внучки Ротару, который является наследником одной из самых богатых семей США

Внучка знаменитой украинской певицы Софии Ротару – 23-летняя Соня Евдокименко – на днях рассекретила своего нового бойфренда. Им оказался Макс Лернер, наследник одной из самых богатых семей США.

Фотографией с любимым юная украинка поделилась в Instagram, трогательно поздравив его с днем рождения. Вместо имени Соня Евдокименко оставила красное сердечко. OBOZ.UA решил рассказать больше об избраннике внучки легендарной певицы.

Макс Лернер ведет непубличный образ жизни. Даже его страница в Instagram закрыта от лишних глаз. Впрочем, одно фото из блога все же можно вытащить. На нем Макс Лернер позирует с бокалом в роскошном смокинге.

Гораздо больше известно о его семье. Так, мама избранника Сони – Нэнси Лернер – имела 5 детей. В семье в 2006 году произошел трагический инцидент. Сестра Макса – Эмма – утонула, когда потеряла контроль над взрослым картингом, и он опрокинулся в ручей на территории семейного поместья.

Семья обязана своим состоянием дедушке Макса – известному и ныне покойному американскому бизнесмену Элу Лернеру. Он начал свою карьеру продавцом мебели, вкладывал деньги в недвижимость в районе Кливленда и в 1981 году стал главой Equitable Bancorp, которая позже с Maryland National образовали успешную корпорацию по выпуску кредитных карт MBNA.

Миллиардер умер в 2002 году, передав свое состояние двум детям – Нэнси и Рэнди Лернерам (дяде Макса Лернера – ред.). Дочь миллиардера создала программу Partnership for Families, оплачивающую экстракорпоральное оплодотворение для пар, которые не могут позволить себе эту процедуру.

Рэнди Лернер был инвестиционным аналитиком и запомнился как филантроп и любитель футбола, который имел возможность выкупить некоторые из команд в США.

Кстати, раньше София Евдокименко встречалась со старшим на 13 лет IT-предпринимателем из списка Forbes Андреем Ждановым, который, хоть и не был миллиардером, но миллионы на счету имел.

Ранее OBOZ.UA писал, что Соня Евдокименко поддержала Украину и украинский народ во время войны с Россией. Она призвала свою аудиторию помогать, нанимать и принимать украинцев.

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