Вниманию родителей: звездная мама раскрыла, как культовый фильм 'Один дома' помогает ей защитить детей от незнакомцев

Американская актриса Бренда Сонг, жена Маколея Калкина, рассказала, что использует культовый фильм "Один дома", где главную роль исполнял ее муж, как способ научить своих детей правилам безопасности. По словам звездной мамы, просмотр ленты стал возможностью объяснить сыновьям понятие "опасности от незнакомцев" и закрепить базовые навыки самозащиты.

Об этом 37-летняя актриса сообщила в интервью программе The Rundown на E! News. Вместе с любимым, актером Маколеем Калкиным, они только недавно впервые показали двум сыновьям – 4-летнему Дакоте и 3-летнему Карсону – легендарную рождественскую комедию 1990 года, которая сделала Калкина мировой звездой.

Бренда Сонг, известная зрителям по сериалу "Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди", призналась, что дети с восторгом восприняли ловушки и проделки главного героя, но пока не проанализировать потенциальную опасность, которую изображают в ленте.

"Они любят все эти проделки, ловушки и прочее. Они не имеют никакого представления об опасности. Мой старший сын понимает это больше, чем младший", – поделилась Сонг.

После просмотра она использовала финал ленты, чтобы донести до детей важную мысль о безопасности. Актриса рассказала, что подчеркнула сыновьям: мама всегда рядом и не оставит их одних. Она добавила, что считает умеренный страх полезным элементом воспитания, ведь именно он помогает детям быть осторожнее.

"Я помню, как в конце сказала: "Видишь, твоя мама здесь, рядом с тобой. Ты не хочешь меня обнять? Я не ушла". Я такая ужасная, но мне кажется, что ваши дети должны немного бояться. Страх очень помогает", – объяснила актриса.

Сонг также объяснила, как формирует у детей понимание того, кто является незнакомцем. По ее словам, она четко очертила правило: если ребенок не знает имени человека или никогда раньше не видел его дома, такой человек считается незнакомцем – даже если это родители друзей. Таким образом актриса стремится научить сыновей не доверять посторонним без проверки.

Кроме того, звездная мама регулярно тренирует с детьми ориентирование в пространстве. Во время посещения общественных мест она спрашивает их, как добраться домой, как они попали в здание и где находятся выходы. Особое внимание, по ее словам, она уделяет умению распознавать знаки эвакуации.

В то же время Маколей Калкин, как призналась актриса, относится к ее методам менее серьезно и считает, что она иногда слишком озабочена вопросами безопасности. Однако Сонг убеждена, что такие разговоры с детьми необходимы.

Ранее OBOZ.UA писал, что Маколей Калкин из "Один дома" получил звезду на Аллее славы. На торжественной церемонии в Голливуде он встретился с экранной мамой – Кэтрин О'Харой – которая сыграла Кейт в ленте. Также звезду поддержала его жена Бренда и сыновья.

