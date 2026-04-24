23 апреля в Москве внезапно скончался российский пропагандист и телеведущий Алексей Пиманов. У журналиста, который поддерживал путинский режим, из-за чего попал под санкции Европейского Союза и Украины, остановилось сердце на 65-м году жизни.

Об этом сообщили на российском "Первом канале", где долгое время работал ведущий. Коллеги Пиманова слезно расхвалили его профессиональные достижения, более того, заявление сделал даже российский диктатор Владимир Путин.

Глава Кремля отметил, что телеведущего ценили все окружающие за "честность и принципиальность", а также умение "вдохновлять коллектив". Поэтому, по словам Путина, Алексей Пиманов стал настоящим "символом современного телевидения".

"Это большая потеря для родных, близких, коллег, для всей отечественной журналистики. Он был порядочным, достойным, неравнодушным человеком с активной гражданской позицией", – охарактеризовал топ-пропагандиста глава Кремля.

Что известно о ведущем

Алексей Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. С детства он хотел стать историком, однако после окончания школы решил получить техническое образование. Во время учебы на третьем курсе его мобилизовали в советскую армию. Пиманов проходил срочную службу в Казахстане, которая, по словам пропагандиста, кардинально изменила его жизнь.

После демобилизации в 1989-м он закончил обучение и начал работать на телевидении. Сначала Алексей Пиманов был за кадром, а через три года стал ведущим. Наибольшую узнаваемость среди россиян он получил благодаря правой телевизионной программе "Человек и закон" на "Первом канале". Пропагандист также был главой медиахолдинга "Красная звезда" и снимал фильмы.

В 2022 году Алексей Пиманов поддержал начало большой войны, из-за чего был включен в санкционный список стран Евросоюза как пропагандист и руководитель медиахолдинга, который "регулярно распространяет дезинформацию о военной агрессии России против Украины", а также за поддержку действий и политики, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Ограничительные меры против ведущего ввели также Украина, Канада, Австралия, Швейцария и Новая Зеландия.

