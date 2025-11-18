В возрасте 45 лет умер российский актер Вячеслав Поляков, который в свое время работал в Киеве, однако потом активно поддерживал оккупантов. Причиной его смерти стала страшная болезнь – рак.

Видео дня

Соответствующую информацию сообщили росмедиа. Отмечается, что сердце актера остановилось еще 12 ноября.

Вячеслав Поляков родился 6 апреля 1980 года. В 2004-м он окончил Черноморский филиал российского института театрального искусства. Позже актер играл в Севастопольском театре Черноморского флота им. Б. Лавренева.

В свое время Вячеслав Поляков занимался и преподавательской деятельностью. Артист-путинист работал в Киевском эстрадно-цирковом училище, где проводил мастер-классы сценического мастерства.

Актер начал сниматься в кино с 2002 года. Он даже участвовал в создании совместного российско-украинского проекта "Золото Кольджата". Однако, несмотря на тесные связи с Украиной, Вячеслав Поляков был сторонником кровавой политики Кремля и поддерживал так называемую "СВО". Как пишут пропагандисты, в последнее время он собирал для российских оккупантов гуманитарную помощь.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинская звезда "Полицейского с Рублевки" встретил страшную смерть в России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!