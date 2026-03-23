Вместо укрытия – отправляют в номер: MamaRika шокировала правдой о 'безопасном' Дубае и назвала главное отличие ОАЭ от Украины

Украинская певица MamaRika после возвращения из Дубая рассказала об опыте пребывания в ОАЭ во время обострения войны на Ближнем Востоке. Артистка заявила, что была поражена тем, как в стране подают информацию об опасности и ведут себя во время воздушных тревог.

Видео дня

По словам исполнительницы в интервью "Ранку у великому місті", главное отличие между ОАЭ и Украиной заключается в подходе к информированию населения. В Украине во время войны об угрозах сообщают открыто, тогда как в Дубае, по ее словам, негативную информацию стараются не озвучивать.

MamaRika вспомнила ситуацию в отеле во время обстрелов, когда люди пытались узнать об укрытии.

"Люди в холле из отеля собирались и спрашивали, где укрытие. Они говорили: все хорошо, никаких укрытий не надо, идите по номерам. У них немножко информационная утопия – они рассказывают какие-то хорошие новости, и им не позволено говорить, что что-то не так", – рассказала певица.

Напомним, MamaRika отправилась в Дубай в конце февраля вместе с сыном и подругой, планируя короткий отдых. Поездка должна была стать возможностью отвлечь ребенка от постоянных воздушных тревог в Украине, однако из-за обострения ситуации в регионе превратилась в вынужденное задержание за рубежом.

Возвращение MamaRika в Украину произошло после более чем недели вынужденного пребывания в ОАЭ. Из-за обострения ситуации в регионе часть авиарейсов отменили, и тысячи туристов не могли покинуть страну. Певица вместе с сыном Давидом также оказалась среди тех, кто не мог вылететь.

Дорога домой оказалась сложной и длилась три дня. Артистке пришлось добираться обходным маршрутом через Египет и Молдову.

"Мы дома. Последние три недели были одними из самых тяжелых за долгое время. Чего стоит только дорога назад – три дня путешествия через Египет, Молдову, и только потом родная земля", – написала исполнительница.

Как сообщал OBOZ.UA, во время вынужденного пребывания в Дубае ситуацию осложнили проблемы со здоровьем. Певица и ее сын подхватили кишечную инфекцию, из-за чего им пришлось обращаться к медикам. Врачи даже рассматривали госпитализацию, однако в итоге лечение проходило без стационара.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!