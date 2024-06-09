Попал в 'черный список' Голливуда, а Netflix удалил все фильмы с ним: 5 интересных фактов о Джонни Деппе. Фото и видео

Имя, которое в мире кино стало синонимом многогранности, харизмы и чудаковатости – Джонни Депп. Он всегда увлекает зрителей эмоциональной самоотдачей и слиянием со своими персонажами: от ранней прорывной роли в ленте "Эдвард Руки-ножницы" до культового образа капитана Джека Воробья во франшизе "Пираты Карибского моря". Какой же этот актер, продюсер и режиссер за кулисами?

Мы в материале OBOZ.UA в честь 61-летия Джонни Деппа рассказываем самые интересные факты из его жизни. Некоторые из них вас очень удивят.

1. Мечтал быть музыкантом, а не актером

Джонни Депп стал одним из самых успешных актеров во всем Голливуде. Это не помешало ему параллельно осуществить детскую мечту – писать композиции и выступать в составе музыкальной группы. Так, в конце 90-х он вместе с Oasis сыграл на гитаре в песнях Fade In-Out, а также Fade Away. Позже сыграл на барабанах и гитаре в кавер-версии песни Marilyn Manson You're So Vain... Кроме того, Деппу режиссеры доверили написание музыки для некоторых фильмов с его участием – "Однажды в Мексике" и "Шоколад".

В 2015 году актер вместе с рок-музыкантом Элисом Купером ("королем ужаса и мастером эпатажа") и экс-участником группы Aerosmith Джо Перри создал рок-группу Hollywood Vampires, с которой в перерывах между съемками гастролирует по странам мира.

2. Имеет проукраинскую позицию

10 июля 2023 года в российских массмедиа и в некоторых украинских пабликах начала распространяться информация о том, что Джонни Депп якобы готовится посетить страну-террориста Россию, чтобы с группой "ЯМОРЕ" записать общий трек. 13 июля в сети появилось видеообращение к россиянам, где Депп перед показом фильма "Жанна Дюбарри" пожелал зрителям "беречь себя".

Через день после этого инцидента ассистент киноактера Стивен Дойтерс объяснил, что Джонни Деппа не так поняли. "Нет. Это было видео, снятое для мирового проката ленты. И визитов в Россию не будет", – написал он в Twitter.

Далее Депп, который долгое время игнорировал войну России против Украины, в начале августа 2023 года эффектно поддержал Украину. Он в Германии встретился с украинской художницей Ириной Федоренко, беженкой из Мариуполя. Сделал с ней общее фото, поговорил о ее родине и о фейках России... Кроме того, артист в составе группы Hollywood Vampires публично высказал свою проукраинскую позицию: в сети появилось множество видео, где музыканты выступают на фоне кадров войны в Украине и сине-желтого флага. Одно из этих шоу прошло в немецком городе Штутгарт.

3. Попал в "черный список" Голливуда

Хоть и карьера Джонни Деппа насыщена легендарными ролями, есть кое-что, что почти полностью ее разрушило. Речь идет о судебной битве между ним и экс-женой Эмбер Херд. Она в 2017 году подала на развод после 15 месяцев брака и обвинила актера в систематическом домашнем насилии.

Далее мужчина подал иск против Херд и потребовал 50 млн долларов за статью в издании The Sun, где экс-жена называла себя "жертвой домашнего насилия". Это дело проиграл – и запятнал свой публичный имидж… В результате Warner Bros. отстранил Джонни от франшизы "Фантастические твари" и Netflix удалил все фильмы с его участием. Тогда же Disney отвернулся от актера, а Голливуд внес его в "черный список".

Депп еще дважды подавал иски против Херд, но те не помогали добиться справедливости. Параллельно работал над несколькими проектами в Европе, включая фильм под названием "Мадам Дюбарри", где сыграл главную роль. Кроме того, он гастролировал со своей музыкальной группой Hollywood Vampires и был режиссером фильма "Моди", премьера которого состоится в 2024 году.

В 2022 году Джонни все же удалось выиграть дело против Эмбер Херд. Как сообщает BBC, присяжные пришли к выводу, что актриса "действовала со злым намерением" и оклеветала бывшего мужа, а ее заявления были ложными. Вернется ли актер к съемкам в Голливуде? Время покажет. Известно лишь, что новый фильм франшизы "Пираты Карибского моря" будет без Джонни Деппа в главной роли. Об этом заявил продюсер Джерри Брукхаймер.

4. Ему принадлежит остров на Багамах

В 2004 году Джонни Депп заплатил 3,6 миллиона долларов, чтобы приобрести в Багамском архипелаге остров Little Hay's Pond Cay площадью 18 гектаров (кстати, именно здесь в 2015 году проходила его с Эмбер Херд свадебная церемония). На нем есть лагуна, обсаженная кокосовыми пальмами, гостевые дома на солнечных батареях, а также 6 пляжей с белым песком, названные в честь его детей, Лили-Роуз и Джона, его экс-партнерши Ванессы Паради, писателя Хантера Томпсона и в честь актера Марлона Брандо.

Депп приобрел остров для отдыха от публичной жизни. Об этом он в 2009 году рассказал изданию Vanity Fair: "Вы можете почувствовать, как ваш пульс падает примерно на 20 ударов – это мгновенная свобода и немного анонимности... Жизнь на острове – это моя декомпрессия. Это мой способ попытаться вернуться к нормальной жизни. Побег от реальности – это для меня выживание".

5. Часто наведывается в больницы, чтобы поддержать тяжелобольных

"Не все сокровища – серебро и золото, друг мой", – сказал капитан Джек Воробей в приключенческой франшизе "Пираты Карибского моря". Особенно Джонни Депп убедился в этом в 2007 году... Тогда Лили-Роуз, его 7-летняя дочь, серьезно заболела кишечной палочкой, из-за чего ее почки отказали. Девочка пролежала в больнице Great Ormond Street 9 дней, и, к счастью, полностью поправилась.

Позже в том же году актер посетил Great Ormond Street в костюме капитана Джека Воробья. Он, войдя в образ, часами общался с детьми и читал им сказки, чем изрядно поднял настроение. Теперь он систематически посещает больницы в разных странах, а также делает пожертвования в благотворительные фонды.

Ранее OBOZ.UA писал о Джонни Деппе, Киане Ривзе и еще пяти актерах, которые выступают в музыкальных группах или соло.

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