Влад Яма, сбежавший из Украины лысым, удивил длинной шевелюрой и русским языком

Хореограф Влад Яма, который с началом полномасштабной войны с женой и сыном уехали в США, вышел на связь с подписчиками в новом образе. Сбежавший артист, которого привыкли видеть лысым, позировал на фото с шевелюрой до плеч.

Более того, подпись к фото он оставил на русском языке, хотя раньше вел блог на украинском. Фото появилось в Instagram-stories звезды.

"Вижу вас", – написал Яма под черно-белым кадром.

На селфи он с привычной бородой и светлыми волосами, собранными сзади, смотрит в камеру.

Когда именно была сделана фотография, определить сложно. Также непонятно, почему хореограф сменил имидж.

Последний пост на его странице датирован сентябрем 2023 года. С тех пор артист редко появлялся в сети. Если верить геолокации в его профиле, украинец по-прежнему живет в Соединенных Штатах Америки.

Как рассказал коллега звезды телевидения – хореограф Евгений Кот – Влад Яма планирует возвращение в Украину.

"Где-то полгода назад мне рассказывали общие знакомые, что он искренне верит, что без проблем будет жить в Киеве. Не "отстреливает" совсем произошедшее, думает, что если организует какое-то сборы для ВСУ, донатит сам, то этого достаточно", – сказал танцовщик.

Ранее OBOZ.UA также писал, как Владу Яме удалось сбежать из Украины и почему судья "Танцев со звездами" не считает себя предателем. Все подробности – в нашем эксклюзивном материале.

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