Визажист Ирины Билык, Златы Огневич и других звезд засветился в плаще за 30 гривен и объяснил, почему одевается на секонде

Звездный визажист Егор Андрюшин, к которому обращаются такие знаменитости, как Злата Огневич и Ирина Билык, стал новым героем выпуска "Сколько стоит Look?" блогера Николаса Кармы. В ролике мейкап-мастер раскрыл цену своего образа.

Андрюшин поразил сеть своим скромным луком. Под видео на Instagram-странице ведущего комментаторы отметили искренность и позитивное настроение гостя.

Интересным в образе визажиста было то, что половина вещей была куплена в секонд-хенде. В частности, серый тренч обошелся ему в 30 гривен, атласная рубашка – в 100 гривен.

Джинсы и гольф были куплены в масс-маркете и стоили 2 тысячи гривен и 800 гривен соответственно. За белые кроссовки на платформе, "подкрадули" как назвал их сам Андрюшин, он заплатил 2500 гривен.

Кроме того, визажист показал вещь, которую всегда носит с собой. Как оказалось, это перцовый баллончик. "Немножко это опасно. Когда мальчик такой, знаешь, в макияже, там, карешка. У нас люди еще немножечко таких, знаешь, взглядов очень стереотипных", – объяснил он.

Анрюшин также поделился тем, что потерял свои вещи после того, как россияне разбомбили его дом в Буче. "Я все начинал с нуля. Тогда у меня были и сумочки, там, две-три тысячи долларов. Но потом, когда я все потерял, я понял, что это такой бред тратить такую большую сумму денег на эти "побрякушки". Поэтому я сейчас за практичность, за стиль и за то, чтобы это было недорого и эффектно", – подчеркнул гость.

И хотя в комментариях не все разделили восторг от звездного визажиста, все же большинство пользователей были рады видеть его в видео:

"Этот Егор очень классный персонаж. Несет свою оригинальность без навязывания".

"Хорошая модельная внешность и милый в общении".

"Свободная украинская молодежь! Горжусь своим обществом, своей страной! Каждый человек свободен в своем проявлении, а все остальные, кто этого, к сожалению, еще не принял, не понял, не дорос, так уже поздно, можете не пытаться!"

"Какой хороший и положительный парень! Очень круто, что он живет так, как он хочет, потому что ему так удобно!! У нас действительно есть еще стереотипы, как "правильно", потому что другого не знали, но мир меняется и нужно уважать выбор других людей!"

"Такой приятный парень. Надеюсь, наш мир когда-нибудь будет менее жестоким к людям".

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