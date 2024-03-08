Видео встречи принцессы Дианы с 'мистером Бином' в 1984 году растрогало сеть

Воспоминания о британской принцессе Диане – бывшей жене короля Чарльза III и маме принцев Уильяма и Гарри – до сих пор больно отзываются в душах тех, кто ее знал. Почти каждое забытое видео, всплывающее в сети, становится популярным и трогает пользователей, скучающих по ней уже не одно десятилетие. Так случилось и с архивными кадрами 1984 года.

На камеру попал момент встречи Леди Ди с актером Роуэном Аткинсоном, позже ставшим известным благодаря образу "мистера Бина". Видео было опубликовано в Instagram с историческими кадрами.

Около 40 лет назад, 19 ноября, тогда еще принцесса Уэльская прибыла на спектакль Royal Variety Performance в Лондоне. Она приехала в сопровождении своего мужа Чарльза и королевы.

Перед шоу королевская семья лично поздоровалась с актерами, среди которых был Аткинсон. Он терпеливо ждал, пока принцесса подойдет, и заметно нервничал.

Когда Леди Ди с букетом встала напротив, актер показал ей свои дрожащие руки, а она ободрила его смехом и забавным жестом.

Некоторые эксперты трактуют его как знак, что принцесса узнала Аткинсона и намекнула ему на то, что является фанатом творчества актера. Они еще поговорили, пока супруга будущего короля не пошла к своему месту.

Только на одной странице видео собрало почти 100 тысяч лайков, а таких соцсетей и профилей, которые постили эти кадры, очень много. Почти под каждым постом люди выражают свою печаль из-за смерти принцессы.

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