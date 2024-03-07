'Руками не трогать': Виктор Павлик рассмешил сеть просьбой не прикасаться к нему во время фотографирования

Украинский певец Виктор Павлик рассмешил сеть просьбой не прикасаться к нему во время фотографирования с поклонницами. Артист настойчиво просил женщин, которые подошли сделать общий кадр, не обнимать его ни за спину, ни за плечи.

Судя по выражениям лиц фанаток звезды, им просьба не пришлась по душе. Ролик опубликовали в TikTok с подписью "Экспонат руками не трогать", а оттуда его репоснули в Х, ранее Twitter, где пост стал вирусным.

На кадрах не слышно, о чем исполнитель разговаривает с женщинами, но видно, что он деликатно убирает их руки и жестами показывает свое недовольство.

Артист был не прочь сделать общие фото, но просил просто стоять рядом, не прикасаясь к нему. В сети предположили, что об этом его попросила супруга.

"Настоящий мужчина не позволяет прикасаться к себе чужим тетям", "Так как тети воруют энергию и счастье, могут наслать привороты, погубить смею", "Ни обнимашек, ни прикосновений", "Молодая жена сказала не трогать", – пошутили в сети.

Среди других распространенных версий: личные границы, предрассудки и грязные руки фанаток. Справедливо будет отметить, что некоторые пользователи с пониманием отнеслись к желанию звезды, признавшись, что им тоже не нравится физический контакт с чужими людьми.

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