Веселые и счастливые: украинская ведущая показала свежее фото с Залужным и его женой
Украинская телеведущая Надежда Матвеева показала новое фото с супругами бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и его женой Еленой.
Журналистка поделилась селфи с фаворитами украинцев в рамках совместной встречи. Матвеева обсуждала с Залужными благотворительные проекты, в частности фонд "UA24" Сергея Костыры, к которому привлечена и сама волонтер. Своими впечатлениями от разговора автор фото поделилась в Instagram.
По словам Матвеевой, это была теплая встреча. Телеведущая искренне поблагодарила семью. "Благодарна Валерию Федоровичу за поддержку благотворительного фонда, – говорится в сообщении. – Благодарная Елене, хранительнице мощного мужчины, стойкость и вера прекрасной женщины вдохновляет".
Напомним, 8 февраля стало известно об уходе Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Как на это отреагировали звезды – читайте в нашем материале.
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