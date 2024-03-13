Вера Брежнева намекнула, что считает ошибкой развод с Меладзе: но я не обижена и не имею ни к кому претензий

Украинская певица Вера Брежнева в новом интервью дала советы женщинам, которые столкнулись с неурядицами на жизненном пути, и рассказала, как она переживает собственные "ошибки". Об этом звезда заговорила в контексте развода и других личных проблем.

После одной из таких, как рассказала артистка, она приходила в себя полтора года. Вероятно, речь шла именно о разводе с композитором Константином Меладзе, о котором знаменитость рассказала уже через год после разрыва отношений. Интервью с украинкой появилось на YouTube-канале Динары Сатжан.

"У меня были в жизни сложные периоды, просто потому, что я женщина, я человек. Я так же прихожу домой, у меня есть свои особенности, свои нюансы жизни, мужчины, которые себя ведут определенным образом, я себя веду определенным образом", – осторожно подошла к теме певица.

Она посоветовала женщинам не задерживаться в роли "жертвы", но дать себе время на то, чтобы погоревать, поплакать, обсудить проблему с близкими и набраться сил.

"Конечно, есть ситуации, после которых я и полтора года приводила себя в порядок. Я имею в виду полный цикл занял: от понимания до выхода из этого состояния, до полноценного ощущения, что я в ресурсе", – продолжила Вера Брежнева, вероятно, намекая на развод.

Она призналась, что не транслировала свои переживания на публику, но тяжело переносила это непростое время. В конце концов, артистка примирилась с "ошибкой" и отпустила все обиды.

"Я выбираю другой путь. Я выбираю двигаться вперед. Да, это была моя ошибка, мой урок. Самое главное – это быть благодарной этому уроку, потому что очень часто мы оставляем обиды. Нужно поблагодарить прошлое. Все, что происходило, – это мое взросление, мое развитие, мой рост", – резюмировала исполнительница.

Она добавила, что не имеет ни к кому претензий, ведь отпустила весь негатив и чувствует благодарность за пройденный путь. Примечательно, что именно с этими словами недавно звезда обратилась к бывшему мужу со сцены в Баку.

"Я сейчас, конечно же, хочу сказать огромное спасибо автору большинства этих песен, который на протяжении многих лет создавал эти хиты. Это Константин Меладзе. Без него не было бы этих песен, а у нас не было бы этих удивительных воспоминаний, не было бы этих эмоций", – публично сказала артистка.

Напомним, в октябре 2023 года Вера Брежнева подтвердила слухи о разводе с композитором, с которым состояла в браке более 8 лет. Певица анонсировала выход своего нового мини-альбома "Дякую", в который вошли "война, развод, трансформации, благодарность, музыка и голос".

Как писал OBOZ.UA, ранее Брежнева, к которой у украинцев много вопросов из-за ее "темного прошлого", утверждала, что никому ничего не должна, а совесть ее чиста. О хейте, жизни и работе в России – читайте в материале.

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