Ведущий 'Холостяка' Решетник уехал из Украины и устроил неожиданный сюрприз для семьи в Испании

Известный украинский телеведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник решился на неожиданное путешествие в Испанию, где сейчас отдыхают его жена Кристина с тремя сыновьями и мамой. Несмотря на плотный график и множество профессиональных обязательств в Украине, он нашел полтора свободных дня, чтобы увидеть семью.

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Своим приездом Григорий Решетник решил сделать сюрприз, о котором не сообщил ни детям, ни Кристине заранее. Об этой трогательной встрече первой рассказала его жена в своем Instagram.

Она опубликовала видео с моментов, когда встречала Григория из аэропорта, а также как он переступает порог апартаментов. Трое мальчиков, только увидев папу, буквально застыли от неожиданности, а уже через мгновение бросились ему в объятия.

Кристина признается, что не смогла сдержать эмоций, когда получила сообщение: "Любимая, у меня есть полтора дня в графике и я решил приехать к вам". "Боже, не могу описать словами свои ощущения, а реакцию детей вы можете увидеть сами", – поделилась она.

Оказалось, что мальчики даже не догадывались о сюрпризе. Для них папа стал настоящим подарком – неожиданным и очень долгожданным. По словам Кристины, Григорий появился на пороге так внезапно, что первые несколько секунд все были шокированы.

После эмоциональной встречи сыновья провели для папы экскурсию по квартире, похвастались комнатами и показали вид с террасы. Именно на террасе семья собралась за совместным обедом на свежем воздухе – редкий момент для семьи, разделенной обстоятельствами.

Григорий, как известно, активно работает в Украине, снимая новые проекты и ведя телепередачи. Из-за интенсивного графика он не имел возможности поехать с женой и детьми на отдых. Однако, как видно, расстояние и нехватка времени не помешали ему оставить дела и приехать хотя бы на полтора дня, чтобы побыть рядом с родными.

Ранее OBOZ.UA писал, что сын Григория и Кристины Решетник чуть не утонул в бассейне. Ребенок плавал на надувном матрасе в бассейне, однако в какой-то момент упал в воду и начал тонуть.

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