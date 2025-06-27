Сын Григория и Кристины Решетник чуть не утонул в бассейне: дети кричали, его никто не слышал

Жена украинского ведущего Григория Решетника, блогер Кристина Решетник, поделилась, что их отдых с детьми едва не закончился трагедией. Самый младший сын супругов Александр плавал на надувном матрасе в бассейне, однако в какой-то момент упал в воду и начал тонуть.

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Как отметила интернет-деятельница, поскольку было очень шумно, она даже не заметила, что произошло с мальчиком. К счастью, ее подруга вовремя оказалась рядом и спасла Александра. О неприятном инциденте избранница шоумена рассказала в своем Instagram.

"Я вчера чуть не поседела. Даже до конца сразу не поняла, что произошло. Аж дома уже проанализировав, просто холод прошел по спине. Саша плавал в бассейне. Залез на надувной матрас. Да и вроде плавать умел и мне казалось, что в бассейне точно не в море, поэтому все под контролем. Я на секунду отвернулась, заговорилась с подругой. Саша в это время перевернулся с матраса и начал тонуть. Это секунда. Детей много все что-то себе кричат, поэтому его просто никто и не слышал толком. Хорошо, что моя подруга была рядом, заметила это и сразу в одежде прыгнула к нему и вытащила. Просто его ангел-хранитель", – написала блогер.

Кристина Решетник отметила, что подобные ситуации могут случиться с любым человеком. Поэтому она призвала родителей, которые отдыхают с маленькими детьми возле водоемов, не отрывать от них глаз ни на секунду.

По словам жены Григория Решетника, скоро они с детьми планируют поехать на море и она уже осознает, что там могут произойти непредсказуемые ситуации.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кристина Решетник назвала причину, почему ее с детьми развернули на границе с Польшей.

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