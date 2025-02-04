Ведущая Марина Аристова озвучила требования к будущему мужчине после развода с экс-депутатом, который сбежал от войны на Мальдивы

Украинская ведущая Марина Аристова, которая в январе 2024 года развелась со своим мужем, экс-депутатом от партии "Слуга народа" Юрием Аристовым, который во время кровавой войны незаконно выехал на отдых на Мальдивы, заговорила о требованиях к будущему избраннику. По словам участницы первого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", для нее важно, чтобы партнер был выше и старше ее, а также постоянно развивался.

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Об этом телезвезда рассказала в комментарии для проекта "Тур зірками". Она также призналась: совсем недавно была на свидании, однако пока не имеет серьезных планов на отношения с этим мужчиной.

"У меня очень много требований. Мне нравятся высокие мужчины. Это очень важно, потому что рост моего отца 1 метр 93 сантиметра. Он должен быть умным, с чувством юмора, самодостаточным, развиваться и не сидеть на месте. Ну и, скорей всего, он должен быть немного старше меня. 10 лет – максимум. Я не встречала сверстника, который был бы на одном уровне со мной", – поделилась ведущая.

По словам Марины Аристовой, она постепенно ищет нового партнера. Недавно телезвезда ходила на свидание с мужчиной. Они провели время с его друзьями, позже пообщались за личным ужином, однако ведущая не задумывается о серьезных отношениях с ним.

Напомним, Марина Аристова официально рассталась с бывшим депутатом 15 января 2024 года. Брак участницы первого сезона "Холостяка" с Юрием Аристовым длился 13 лет. Они воспитывали троих детей: общих Машу и Роберта, а также дочь Диану от первого брака Марины.

Вскоре ведущая призналась, что путь развода со скандальным экс-нардепом был достаточно нелегким. Как отметила телезвезда, политика сильно изменила ее избранника, поэтому в определенный период он начал ее изменять. Когда Марина Аристова поймала его на неверности, решила поставить точку в отношениях. Процесс развода длился около двух месяцев, но дело закончить не удалось. Дело в том, что бывший депутат заболел ковидом, из-за чего было поражено 90% его легких, поэтому он мог умереть. Юрий Аристов написал сообщение бывшей жене с извинениями и отметил, что подобных инцидентов больше не повторится, однако мужчина не смог быть верен слишком долго.

Для того чтобы законно развестись и не потерять все, ведущая постепенно декларировала имущество и присвоила свою часть, чтобы во время суда экс-депутат не смог забрать насильно ее долю нажитого.

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