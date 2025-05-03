Сын Николаса Кейджа в четвертый раз женился: пара сыграла свадьбу менее чем через два месяца после помолвки. Фото

Сын американского актера Николаса Кейджа – Вестон Коппола Кейдж – в четвертый раз связал себя узами брака. Наследник звезды сыграл свадьбу со своей избранницей Дженнифер Алекси Кантер, которую называет "первой и единственной любовью", менее чем через два месяца после того, как сделал ей предложение руки и сердца.

Видео дня

Как отмечает Daily Mail, торжественная церемония состоялась 25 апреля в одной из гостиниц в Беверли-Хиллз, США. Фотографиями из важного дня Вестон Коппола Кейдж поделился на личной странице в Instagram.

"Для меня неописуемая честь объявить, что я женат на своей родственной душе, как и было задумано создателем с самого начала. Я люблю тебя больше, чем кто-либо когда-либо любил. Я всегда буду защищать тебя и наш данный Богом брак любыми способами. Это самое большое чудо моего существования, ведь я вижу причину своего рождения и саму божественность каждый раз, когда смотрю в твои астрономически красивые глаза. Мы свободны и теперь мы можем освободить мир вместе", – написал сын знаменитости.

Для свадебной церемонии Вестон Коппола Кейдж выбрал черный классический смокинг, что соединил с белой рубашкой и бабочкой. Со своей стороны невеста нарядилась во впечатляющее платье с открытыми плечами и длинным шлейфом.

Следует отметить, что на мероприятии присутствовал и сам Николас Кейдж. На кадрах, которыми делились гости и Дженнифер Алекси Кантер, можно увидеть знаменитость. Он появился на свадьбе сына в классическом образе.

Напомним: в начале марта Вестон Коппола Кейдж сообщил, что сделал своей любимой девушке предложение. На тот момент отношения пары длились всего три месяца, однако сын актера откровенно признался, что считает Дженнифер Алекси Кантер своей "любовью всей жизни" и не хочет оттягивать свадьбу.

Ранее Вестон Коппола Кейдж был трижды женат. С 2011 по 2012 годы он состоял в браке с Никки Уильямс. Следующей избранницей сына звезды стала кинопродюсер Дэниел Кейдж, родившая мужчине двоих детей. Этот брак тоже не продлился очень долго, так что после развода сердце Вестона Копполы Кейджа завоевала Хила Кейдж Коппола. Они стали родителями дочерей-близнецов, но тоже разошлись.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 23-летний сын Игоря Пелыха сыграл свадьбу и показал красавицу-невесту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!