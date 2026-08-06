Варили суп из костей для собак: почему "самый узнаваемый актер СССР" Борислав Брондуков умер в нищете и как выглядит его скромная могила

Борислав Брондуков был поистине уникальным представителем киноиндустрии, ведь заслужил славу "самого узнаваемого актера СССР", хотя сыграл не более пяти главных ролей. В большинстве из своих 130 фильмов артист появлялся на экране всего на несколько минут, однако этого было вполне достаточно, чтобы покорить зрителей. Это ярко демонстрирует роль бездельника Федулы в проекте "Афоня", в рамках которого Брондуков произнес культовую фразу: "Гони рубль, родственник!". Благодаря яркой натуре актера называли украинским Чарли Чаплином и комиком с грустными глазами, но судьба не была к нему благосклонна.

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В последние годы жизни Брондуков был прикован к постели, более того, едва сводил концы с концами. Подробнее о трагической судьбе артиста расскажет OBOZ.UA.

Борислав Брондуков родился 1 марта 1938 года в селе Дубовая Киевской области. В столице он окончил техникум, после чего работал прорабом на строительстве, а затем на заводе "Арсенал", где играл в любительском театре. Именно в тот период на Брондукова обратил внимание ректор Театрального института им. И. Карпенко-Карого (ныне – Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого) и предложил ему получить там высшее образование.

Стоит отметить, что тогда он мог отказаться от желания развиваться в актерстве, ведь в день, когда принес документы в ВУЗ, услышал слова: "С такой внешностью нужно работать прорабом, а не проситься в театр". Однако на защиту Борислава Брондукова встал тогдашний ректор, сделав пророческое заявление: "Немедленно примите документы! Вспомните мои слова – он станет знаменитым!".

Судьба действительно улыбнулась актеру. Сначала он играл на сцене театра, а в кино дебютировал в 24 года в проекте легендарного Сергея Параджанова "Цветок на камне". Своей особой харизмой и энергетикой Борислав Брондуков очаровал как зрителей, так и профессиональных кинематографистов, поэтому все чаще начал появляться на экранах, хотя и во второстепенных ролях. Среди самых известных работ с его участием: "Афоня", "Осенний марафон", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Вас ждет гражданка Никанорова", "Зеленый фургон" и другие.

Брондуков полностью посвящал себя любимому делу, поэтому фактически жил на съемочной площадке. У него никогда не было "звездной болезни", он не требовал роскошных гостиничных номеров и даже отказался от квартиры в Москве, поскольку считал, что украинец должен принадлежать только своей земле. Уже в 1995 году актер стал первым лауреатом Государственной премии Украины имени Александра Довженко.

Первые "черные тучи" над судьбой артиста начали сгущаться в начале 1980-х. Тогда Борислав Брондуков перенес инсульт, но смог восстановиться благодаря младшей на 13 лет жене Екатерине. Она отодвинула на второй план собственную карьеру и научила избранника снова говорить. Брондуков продолжил сниматься в кино, однако облегчение его состояния было недолгим. Артист перенес еще один инсульт, а параллельно их семья столкнулась с серьезными финансовыми трудностями.

Как вспоминала жена артиста, он ходил на рынок к знакомому мяснику, который давал ему сумку с костями для собак. Из них супруги варили себе суп.

В последний раз Борислав Брондуков появился на экранах в 1997 году в фильме "Хиппиниада, или Материк любви". После этого актер перенес третий инсульт, который положил конец его карьере. Он утратил способность говорить и ходить, а фильмы с собственным участием не мог смотреть без слез. Сердце Борислава Брондукова остановилось 10 марта 2004 года.

В последний путь актера проводили лишь несколько самых близких людей, а похоронили его на Байковом кладбище в Киеве. На видео, которое показал Винтажный блогер, видно, что его могила довольно скромная, но ухоженная.

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