Вакарчук попросил прощения у украинцев за то, что пошел в политику: на меня возлагали большие надежды

Бывший народный депутат Украины, музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал, почему он жалеет о своем решении пойти в политику. По словам певца, он не понимал, насколько это ответственный шаг.

Артист признался – недооценил надежды людей. Этим Вакарчук поделился в интервью для писателя Андрея Любки.

"Думаю, что в свое время совершил большую ошибку, когда недооценил уровень надежды людей на конкретную личность в политике", – сказал исполнитель. Он добавил, что его подход к политике был иным, чем привыкли видеть украинцы: Вакарчук хотел создать новую среду и помочь гражданам проявить себя, а избирателям нужен был конкретный человек – олицетворение их надежд и желаний.

"Я этого недооценил и хочу извиниться перед всеми этими людьми. Потому что я, определенным образом, их ожидания, которые они на меня возлагали, не оправдал", – сказал певец, отметив, что сделал это не из зла. Вакарчук добавил, что ему очень больно из-за этого. "Да хочу сказать честно, что я всю жизнь делал, делаю и буду делать на своем месте все, что могу, чтобы моя страна была сильной, честной, справедливой", – подчеркнул он.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Кристина Соловой рассказала о любимом в ВСУ и призналась, что не общается с Вакарчуком и Жаданом: "Хотел бы извиниться".

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