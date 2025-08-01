В ужасном ДТП в Италии погибли дизайнеры кукол Барби: подробности трагедии

В воскресенье, 27 июля, трагически оборвались жизни дизайнеров и коллекционеров культовых кукол Барби Марио Паглино и Джанни Гросси. Они передвигались в собственном автомобиле по трассе "Турин – Милан", Италия, однако на встречную полосу выехал 82-летний водитель другой машины, вызвав смертельную аварию.

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Как сообщает Out Magazine, пожилой мужчина двигался в неправильном направлении около семи километров, пока не произошла трагедия. Транспортные средства столкнулись лоб в лоб, в результате чего погиб 82-летний водитель, двое дизайнеров, которые были парой, и один их пассажир.

Модельер Марио Паглино и графический дизайнер Джанни Гросси в 1999-м основали собственную фирму Magia 2000, специализирующуюся на создании уникальных кукол. В течение многих лет они были партнерами мультинациональной компании Mattel, которая известна благодаря игрушкам Барби. Дизайнеры разработали множество платьев для культовых кукол, а также редкие тематические коллекции. Паглино и Гросси создали эксклюзивные игрушки в честь мировых звезд, среди которых Шер, Виктория Бекхэм, Леди Гага, Сара Джессика Паркер и Мадонна.

Когда стало известно о трагической гибели дизайнеров, компания Mattel почтила их память. Работники обнародовали трогательный пост в Instagram, где рассказали, что они были талантливыми и добрыми людьми.

"Команда Барби убита горем из-за потери Марио Паглино и Джанни Гросси – двух драгоценных создателей и сотрудников Mattel, которые принесли радость и искусство в мир Барби. Они были страстными, талантливыми дизайнерами и коллекционерами, а их дух и любовь к бренду превращали каждое творение, к которому они прикасались, в шедевр. Их щедрость была безграничной. Они создали бесчисленное количество кукол, которые были проданы на аукционах для благотворительных организаций", – говорится в заметке.

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