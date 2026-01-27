В Украине стартовали съемки культового шоу с 70-летней историей: кто из звезд принял участие, чтобы помочь ВСУ

В Украине начали съемочный процесс легендарного музыкального шоу "Угадай мелодию". Проект покорил мировую аудиторию с момента премьеры на американском телевидении более 70 лет назад, а теперь зрители смогут увидеть официальную украинскую адаптацию.

Производством шоу занимается продакшн SWEET.TV Originals под руководством Елены Кричковской. Проект будет иметь не только развлекательную, но и благотворительную миссию, ведь призван популяризировать украинскую музыку и помочь воинам Вооруженных сил Украины. Об этом OBOZ.UA рассказали в пресс-службе SWEET.TV Originals.

Name That Tune ("Угадай мелодию") – один из старейших музыкальных форматов в мире, который сначала транслировали на радио, а в 1953-м начали демонстрировать на телевидении. Проект создан в виде игры, в которой участники должны за кратчайший промежуток времени отгадать название песни исключительно по мелодии. Простота и азарт на протяжении многих лет делали программу лидером по количеству просмотров, а фирменная цитата "я угадаю эту мелодию с нескольких нот" звучала из уст многих поколений.

Мировые версии проекта традиционно имели целью познакомить аудиторию с музыкальной культурой разных лет. Однако в SWEET.TV Originals поставили перед собой гораздо более важную миссию.

"Этим шоу мы стремимся популяризировать украинскую музыкальную культуру, показать ее богатую историю и познакомить с нашими талантами. Мы не просто угадываем песни, мы рассказываем их историю – легко и драйвово, с уважением к нашему наследию и современности. По сути, это большое исследование нашей музыкальной культуры. Мы глубоко убеждены, что украинские музыкальные произведения должны стоять в мировом контексте на уровне с хитами Beatles и другими известными исполнителями", – отметила Елена Кричковская.

Половина песен, которые зрители услышат в эфире, будут лучшими украинскими хитами всех времен, а другая часть – культовыми мировыми треками. Весь свой выигрыш участники шоу передадут на нужды наших защитников.

Ведущим проекта "Угадай мелодию" стал украинский исполнитель Михаил Хома, более известный как DZIDZIO. А вот среди участников будут другие звезды отечественной сцены: Jerry Heil, Александр Пономарев, Виталий Козловский, Brykulet.

"Легендарный мировой формат "Угадай мелодию" отныне в Украине. Мы слушаем и угадываем любимые украинские и мировые хиты и вместе со звездными игроками собираем средства для наших защитников и защитниц – тех, кто ежедневно приближает нашу победу. Приглашаю к просмотру!", – отметил DZIDZIO.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, продакшн SWEET.TV Originals также анонсировал выход проектов "Узнай ложь", а также любимых Star Academy и So You Think You Can Dance – тех самых "Фабрики звезд" и "Танцуют все", но в новой современной адаптации с акцентом на украинскую культуру.

