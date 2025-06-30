В Украине дали 10 лет 'Гоблину' за поддержку войны: кто такой Дмитрий Пучков и как отреагировал на приговор

Винницкий городской суд заочно приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества российского блогера, переводчика и пропагандиста Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом "Гоблин". В приговоре указано, что обвиняемый призывал к насильственному изменению государственной границы Украины, разжигал национальную вражду и оправдывал войну против Украины.

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Хотя в сообщении суда имя не указывалось, региональный представитель Института массовой информации подтвердил, что речь идет именно о Пучкове. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и ст. 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины.

В решении говорится о многочисленных видеообращениях и публикациях, в которых Пучков не только оправдывал российское вторжение, но и призывал к продолжению агрессии и насильственному захвату территорий. Приговор пока не вступил в законную силу.

Хотя Дмитрий Пучков долгое время ассоциировался прежде всего с юмористическими переводами голливудских фильмов, в частности скандальным пародийным дубляжем "Властелина колец" под названием "Братва и перстень", последние годы его деятельность приобрела ярко выраженный пропагандистский характер. Через собственные медиаресурсы он последовательно транслировал нарративы, оправдывающие оккупацию Крыма, дискредитирующие украинскую власть и прославляющие армию РФ. К слову, Пучков является уроженцем Кропивницкого.

В частности, в своем Telegram-канале Пучков распространяет призывы к сбору средств на тактическую медицину для российских военных, поддерживает боевиков так называемых "Л/ДНР" и публикует материалы, оправдывающие массовое уничтожение украинцев. В 2023 году он получил президентский грант в размере 18,3 миллиона рублей на производство пропагандистской программы "Вечерний излучатель" для платформы RuTube – российского аналога YouTube.

Пучков родился 2 августа 1961 года в Украине, но еще в детстве его семья переехала в Ленинград. Он служил в милиции, а впоследствии стал популярным благодаря блогерской деятельности. В 1999 году запустил сайт "Тупичок Гоблина", где публиковал сатирические обзоры фильмов и статьи. Однако после 2014 года его публикации все больше стали совпадать с официальной позицией Кремля.

Отношение Пучкова к Украине является враждебным. Он открыто называет Революцию Достоинства "государственным переворотом", считает украинскую власть "фашистской" и неоднократно заявлял, что Украина – часть России. Он также утверждал, что президент Владимир Зеленский якобы нужен только для того, чтобы подписать капитуляцию. В своих видео Пучков также распространял ложную информацию об обстрелах гражданских украинскими военными.

В 2022 году Евросоюз, а впоследствии и Швейцария включили Пучкова в санкционные списки. В декабре 2022 года ЕС прямо обвинил его в распространении кремлевских тезисов, а также в участии в информационной войне, которая угрожает суверенитету Украины. В январе 2023 года в санкционный список его внесла и Украина – соответствующее решение СНБО утвердил президент Владимир Зеленский.

На приговор украинского суда Пучков отреагировал коротко и пренебрежительно. В комментарии пропагандистскому ресурсу RT он отозвался: "Идиоты... Атас", избегая какого-либо конструктивного объяснения или защиты собственной позиции.

Ранее OBOZ.UA писал, что российская пропаганда использует монахинь в Европе как шпионов. Эстонский закон, который оказался в центре спора, запретит церквям иметь связи с любой группой, которая подстрекает, поддерживает или финансирует деятельность, направленную на насильственное изменение основ независимости, территориальной целостности или конституционного строя страны.

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