Страна-агрессор Россия использует монахинь в странах Европы качестве шпионов для распространения пропаганды. Такие методы ведения гибридной войны были зафиксированы, в частности, в странах Балтии.

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Речь идет о Пюхтицком монастыре в Эстонии, который заявляет об отказе от всех мирских дел, но на самом деле продвигает пропутинскую риторику. Об этом говорится в материале The Telegraph.

По информации эстонского правительства, монахини РПЦ продолжают спорить с представителями власти из-за нового закона, который требует от них разорвать связи с московским патриархом Кириллом. Монастырь отказался отречься от московского патриархата, сославшись на канонические правила, и обвинил правительство Эстонии в попытке заставить его отказаться от нейтральной позиции по геополитическим вопросам.

Министерство внутренних дел Эстонии отрицает, что монастырь нейтрален, и заявляет, что это часть скрытой кампании российской информационной войны. Ведомства также отрицает, что оно пытается закрыть монастырь с помощью нового закона.

Высокопоставленный чиновник эстонского правительства Мартин Тулит заявил, что монастырь следует рассматривать не просто как религиозное учреждение, но и как символ идеологии "русского мира" на эстонской земле. Он добавил, что настоятель монастыря Филарета Калачова была назначена московским патриархом Кириллом еще в 2011 году, и с того времени излагала историю Эстонии через призму, которая тесно связана с официальной позицией России.

Эстонский закон, который оказался в центре спора, запретит церквям иметь связи с любой группой, которая подстрекает, поддерживает или финансирует деятельность, направленную на насильственное изменение независимости, территориальной целостности или конституционного строя Эстонии. Московский патриархат считается одной из таких групп из-за его открытой поддержки вторжения в Украину.

Правительство Эстонии решительно отрицает, что их закон нарушает религиозные свободы, и опровергает опасения монастыря, что его, возможно, придется закрыть, если он продолжит поддерживать связи с путинским патриархатом.

Монастырь категорически отвергает обвинения эстонского правительства. Там пожаловались, что выводы правительства "оскорбительны и необоснованны".

"Смешно предполагать, что они подвергают опасности эстонский народ и национальную безопасность Эстонии. Монахини ничего подобного не сделали, и у правительства нет фактов, подтверждающих их абсурдные заявления. Пюхтицкий монастырь существует уже более 130 лет, пережив притеснения нацистов и Советского Союза. Обвинения правительства ложны и действительно угрожают религиозной свободе в Эстонии", – отметили в монастыре.

Напомним, российские СМИ продолжают сотрудничество с американской социальной сетью Facebook вопреки санкциями. Пропагандисты по-прежнему остались частью программы перераспределения доходов Facebook. Таким образом подсанкционные росСМИ потенциально могут получать часть доходов платформы от рекламы.

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