В театре Франко под обивкой кресел обнаружили два билета на спектакль еще со времен СССР. Фото раритета

Во время проведения ремонтных работ в драматическом театре имени Ивана Франко в Киеве, сотрудники наткнулись на уникальную находку. Под обивкой кресел сохранились два билета на спектакль еще с советских времен.

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Об этом сообщил украинский актер и художественный руководитель заведения Евгений Нищук на своей странице в Facebook, опубликовав фото раритета. Редкий экземпляр станет экспонатом музея культурного учреждения.

"Не просто ремонтируем, но и декоммунизируем Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко. Смотрите, какой раритет нашли в старой обивке в зрительном зале. Пойдет в наш музей", – отметил Евгений Нищук в сообщении.

Поскольку на билете отсутствуют какие-либо данные о спектакле, установить его точную дату и название достаточно сложно. Однако, на момент выдачи бумажной карточки, заведение имело наименование "Киевский ордена Ленина Академический Драматический театр им. Ивана Франко".

Тогдашняя стоимость билета составляла 1 карбованец и 60 копеек, а все надписи были на русском языке.

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