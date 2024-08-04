В свадебном топе и брюках. Финалистка 'Голоса країни-7' вышла замуж за саундпродюсера из Херсона

Финалистка "Голоса країни-7" Анна Кукса вышла замуж за саундпродюсера-херсонца Антона Борзенко, сотрудничающего с такими звездами как Настя Гонцул, Вера Брежнева, MAYOROVA. Свадьбу молодожены отпраздновали в среду 31 июля.

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Об этом стало известно из видео с Анной Куксой, которое опубликовала актриса Анна Кошмал у себя в Instagram. Невеста решила отойти от свадебных традиций, поэтому одела легкий ажурный белый топ и брюки. Ее шею украшали нежные украшения, а на ногах были черные босоножки.

Жених на кадры так и не попал. Более того, молодожены не публиковали фото со свадьбы на своих личных страницах.

"Отдаю последнюю незамужнюю подружку. Люблю", – подписала Анна Кошмал совместное видео.

В свою очередь актриса надела фатиновое розовое платье в пол, босоножки такого же цвета. Из аксессуаров она выбрала тоненькую цепочку с подвеской и белую сумку.

В течение всего видео вокруг подружек кружил сын Анны Кошмал Михаил, которого актриса взяла за компанию.

Анна Кукса и Антон Борзенко помолвились 30 августа прошлого года. Тогда их засыпали подписчики поздравлениями и комплиментами. Известно, что невеста родом из Житомира, а жених – из Херсона. Об этом свидетельствуют его фотографии в соцсетях. В настоящее время пара живет в Киеве.

Анна Кошмал 28 июля также показывала, как провела девичник Куксы. Они вместе с двумя подругами отправились на концерт Джастина Тимберлейка в Кракове, Польша.

"Моя Анна Кукса в среду выходит замуж, а это был самый крутой девичник в моей жизни. + одна исполненная мечта – спеть все свои любимые песни в одном зале с легендарным Джастином Тимберлейком", – подписала серию фото Кошмал.

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